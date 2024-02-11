ما هي شروط حصول مواليد المملكة على الجنسية السعودية؟

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رياض - احمد صلاح - للحصول على الجنسية السعودية، يجب على المواطن المهتم أن يستوفي بعض الشروط المحددة من قبل المملكة، ولا يتم قبول أي طلب إذا لم تتوافق المؤهلات الشخصية والشروط المطلوبة، لذلك، يمكن لأي مواطن سعودي القدوم إلى المملكة وتقديم طلب للحصول على الجنسية وذلك وفقًا للشروط المحددة بواسطة السلطات المعنية.

مواليد السعودية

يتوجب على المواطن المتقدم للحصول على الجنسية السعودية أن يستوفي بعض الشروط المحددة، وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك حد سني محدد وهو سن الرشد لمنح الجنسية السعودية للمواليد من أبناء السعودية سواء داخل المملكة أو خارجها.

شروط الحصول على الجنسية السعودية

المتقدم يجب أن يمتلك جواز سفر نشط وصالح.

يجب أن تكون بطاقة الإقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن عشرة سنوات متواصلة.

يجب على المتقدم تقديم طلب وملء الاستمارة المطلوبة وتوقيعها.

يجب تقديم الأوراق والمستندات الإضافية المطلوبة من قبل الهيئة الأحوال المدنية السعودية.

يجب على المتقدم تقديم جميع النتائج الطبية التي تثبت سلامته وعدم وجود أمراض.

يجب أن لا يكون عمر المتقدم أقل من تسعة عشر عامًا.

يجب عدم وجود سوابق جنائية أو أحكام ضد المتقدم.

يجب أن يتميز المتقدم بحسن السلوك والأخلاق الحميدة.

يجب أن يكون لدى المتقدم مهنة تساهم في تنمية المملكة العربية السعودية.

إذا كان المتقدم طفلًا، يجب أن يكون قد قضى وقتًا طويلًا في الإقامة المستمرة في المملكة ليتم قبول طلبه بعد بلوغه سن الرشد.

أهم الخطوات المطلوبة من أجل التقديم على طلب الجنسية السعودية؟

قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة أبشر ونقر على “أبشر أفراد”.

سجل الدخول عبر إدخال جميع معلومات حسابك.

انتقل إلى “دليل الخدمات” واختر “الأحوال المدنية” المعروضة على الشاشة الرئيسية.

اختر “طلب الجنسية” وسجل جميع البيانات المطلوبة وأرسل المستندات المطلوبة.

تأكد من دقة المعلومات المدخلة واضغط على زر “إرسال الطلب”.

ستتم مراجعة الطلب من قبل الجهات المختصة وسيتم إرسال الرد فيما بعد.

ما هى فوائد الحصول على الجنسية؟

بمجرد حصول المواطن على الجنسية السعودية، يتمتع بالعديد من المزايا، منها: