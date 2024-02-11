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أحمد جودة - القاهرة - تعرف على التفاصيل الخاصة بنظام القوى العاملة بالحج 2024، أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية عن توفر العديد من الوظائف الشاغرة خلال موسم الحج. تم فتح باب التسجيل للراغبين في التقديم، بشرط توافر جميع الشروط المحددة من قبل الجهات المختصة. يجب على المتقدمين التقديم في مستشفيات المشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. سنقوم بتغطية جميع هذه التفاصيل بدقة في مقالنا القادم.

تخصصات نظام القوى العاملة بالحج

هناك مجموعة من التخصصات المطلوبة في النظام الخاص بالقوى العاملة بالحج تتمثل تلك التخصصات فيما يلي:

تضم فئة الأطباء بصفة نائب مقيم أو نائب أول أو استشاري، وفقًا للتخصص في الطوارئ وأمراض القلب والكلى والعناية المركزة والتخدير.

الفئة الخاصة بالتمريض بصفة اختصاصي فني أو اختصاصي أول وفقًا للتخصيص في العناية المركزة أو العلاج التنفسي أو الغسيل الكلوي أو قسطرة القلب أو أشعة القسطرة أو تروية قلب.

الشروط الخاصة للتسجيل في نظام القوى العاملة بالحج

هناك مجموعة من الشروط يجب أن يتم استيفائها جميعًا، ليتم التسجيل في نظام القوى العاملة بالحج بنجاح، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

ينبغي أن يتم التقديم في الفترة المحددة لبدء وانتهاء مرحلة التقديم.

يجب أن يكون المتخصص بالنسبة للمتقدم ساري المفعول، ويلزم أن يكون متطابقًا مع الشهادة الخاصة لتصنيف الهيئة السعودية، وفقًا للتخصصات الصحية.

يجب أن يتم التسجيل عبر الموقع الخاص بمنصة القوى العاملة للحج.

متطلبات التسجيل في نظام القوى العاملة بالحج

تتعين متطلبات التسجيل في نظام القوى العاملة بالحج فيما يلي: