نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على طريقة تغيير الرقم السري الخاص بإيميل وزارة الصحة 1445 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسأل الكثير عن كيفية تغيير الرقم السري الخاص بإيميل وزارة الصحة 1445 من خلال الأفراد في السعودية وذلك في حالة الحاجة إلى تسجيل الدخول مع عدم تذكر كلمة المرور التي كانت في السابق، وذلك حتى يتمكن من أن يستخدم كافة الخدمات التي تقوم البوابة بتقديمها، ومن أبرز هذه الخدمات القيام بحجز المواعيد وذلك بالإضافة إلى الكثير من الخدمات الأخرى.

كيفية تغيير الرقم السري الخاص بإيميل وزارة الصحة 1445

تستطيع أن تقوم بتغيير كلمة مرور ايميل وزارة الصحة السعودية وذلك من خلال الانترنت عن طريق الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الصحة.

القيام بإدخال الاسم الخاص بالمستخدم وذلك في المكان المخصص له.

كتابة الرقم الخاص بالهوية أو رقم الإقامة.

الضغط على الزر الخاص بالاستمرار الذي له لون أخضر.

التأكد من الرقم الخاص بالهاتف ثم بعد ذلك الضغط على إرسال.

كتابة رمز التفعيل وبعدها إنشاء كلمة مرور وتأكيدها مرة أخرى.

يتم تسجيل الدخول من خلال استخدام كلمة المرور.

ما هي خطوات إنشاء بريد إلكتروني جديد في وزارة الصحة

يمكنك أن تقوم بإنشاء بريد إلكتروني في وزارة الصحة الموجودة في المملكة العربية السعودية لكى تتمكن من الاستفادة من الخدمات الخاصة بالبوابة الإلكترونية وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات: