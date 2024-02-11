كيفية نقل ملكية المركبات الخاصة عبر منصة أبشر 1445 إلكترونيًا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، من خلال مديرية المرور العامة، عن طريقة تسهيل نقل ملكية المركبات الخاصة عبر منصة "أبشر". تأتي هذه الخدمة ضمن مبادرة الوزارة لتوفير مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين، مع التأكيد على سرعة إنجاز جميع الخدمات المقدمة.

كيفية نقل ملكية المركبات الخاصة

هناك مجموعة من الخطوات يلزم على الشخص إتباعها ليتمكن من نقل ملكية المركبات عبر أبشر، وهذه الخطوات كالتالي:

أولًا الانتقال لمنصة أبشر.

تسجيل الدخول ثم اختيار خدمات الأفراد.

تدوين كل البيانات التي تطلبها المنصة.

اختيار خدمات المركبات.

الضغط على خدمة بيع السيارات.

يتم تحديد السعر للسيارة.

تسجيل الرقم التعريفي الخاص بالمشتري.

كتابة البيانات الخاصة به في الخانات المحددة.