مواعيد صرف حساب المواطن فبراير 2024.. توقيت الصرف في بنك الراجحي بالساعة

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أحمد جودة - القاهرة - تثير مواعيد صرف حساب المواطن لشهر فبراير 2024 تساؤلات المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر اليوم العاشر من كل شهر الموعد المعتاد لصرف الدفعات. يشهد هذا الأمر اهتمامًا كبيرًا من قبل المواطنين الذين يبحثون عن هذه المعلومات عبر محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث قد يتم تعديل المواعيد في بعض الأحيان نتيجة لتداخلها مع الإجازات الرسمية أو العطل الأسبوعية.

مواعيد صرف حساب المواطن فبراير 2024

يعد برنامج حساب المواطن من بين برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة السعودية، بهدف رفع مستوى المعيشة لعدد من الفئات في مختلف أنحاء المملكة، ولهذا فهناك حرص شديد من جانب الحكومة على أن يتم الصرف في مواعيد محددة مسبقًا.

وخلال الشهر الجاري، قررت وزارة الموارد البشرية تغير موعد صرف دفعة حساب المواطن لشهر فبراير ليصبح يوم الأحد 11 فبراير 2024، وذلك بدلًا من يوم 10 من الشهر الميلادي، وهذا بسبب كون الأخير يصادف يوم السبت.

توقيت صرف دفعة حساب المواطن بنك الراجحي

قالت مصادر مسؤولة بوزارة الموارد البشرية، بأن بداية صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن شهر فبراير 2024 داخل بنك الراجحي سيكون من تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024.

وأكدت الوزارة بأن عمليات الصرف سوف تتوالى داخل باقي البنوك ما بين الساعة العاشرة وحتى الساعة الثانية عشر ظهرًا، حتى يتحصل كل المستفيدين والمستحقين على دفعة حساب المواطن دون أي مشاكل تذكر على الإطلاق.