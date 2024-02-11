نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تغيير الرقم السري الخاص بإيميل وزارة الصحة 1445" تعرف على التفاصيل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طريقة تغيير الرقم السري الخاص بإيميل وزارة الصحة 1445" تعرف على التفاصيل"، يتساءل الكثيرون عن كيفية تغيير الرقم السري الخاص بإيميل وزارة الصحة 1445 في المملكة العربية السعودية، خاصة في حال فقدان كلمة المرور السابقة، وذلك للوصول إلى جميع الخدمات المتاحة عبر البوابة.

تتضمن هذه الخدمات إمكانية حجز المواعيد والاستفادة من خدمات أخرى متعددة.

كيفية تغيير الرقم السري الخاص بإيميل وزارة الصحة 1445

تستطيع أن تقوم بتغيير كلمة مرور ايميل وزارة الصحة السعودية وذلك من خلال الانترنت عن طريق الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الصحة.

القيام بإدخال الاسم الخاص بالمستخدم وذلك في المكان المخصص له.

كتابة الرقم الخاص بالهوية أو رقم الإقامة.

الضغط على الزر الخاص بالاستمرار الذي له لون أخضر.

التأكد من الرقم الخاص بالهاتف ثم بعد ذلك الضغط على إرسال.

كتابة رمز التفعيل وبعدها إنشاء كلمة مرور وتأكيدها مرة أخرى.

يتم تسجيل الدخول من خلال استخدام كلمة المرور.

ما هي خطوات إنشاء بريد إلكتروني جديد في وزارة الصحة

يمكنك أن تقوم بإنشاء بريد إلكتروني في وزارة الصحة الموجودة في المملكة العربية السعودية لكى تتمكن من الاستفادة من الخدمات الخاصة بالبوابة الإلكترونية وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات: