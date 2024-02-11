نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على كيفية نقل ملكية المركبات الخاصة عبر منصة أبشر 1445 إلكترونيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرف على كيفية نقل ملكية المركبات الخاصة عبر منصة أبشر 1445 إلكترونيًا، تعرف على كيفية نقل ملكية المركبات الخاصة عبر منصة أبشر 1445 إلكترونيًا، أصدرت وزارة الداخلية السعودية، من خلال مديرية المرور العامة، بيانًا يشرح كيفية نقل ملكية المركبات الخاصة عبر منصة أبشر. تُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الوزارة لتسهيل الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين، وتمكينهم من إنجاز جميع الإجراءات بأسرع وقت ممكن.

كيفية نقل ملكية المركبات الخاصة

هناك مجموعة من الخطوات يلزم على الشخص إتباعها ليتمكن من نقل ملكية المركبات عبر أبشر، وهذه الخطوات كالتالي:



أولًا الانتقال لمنصة أبشر.

تسجيل الدخول ثم اختيار خدمات الأفراد.

تدوين كل البيانات التي تطلبها المنصة.

اختيار خدمات المركبات.

الضغط على خدمة بيع السيارات.

يتم تحديد السعر للسيارة.

تسجيل الرقم التعريفي الخاص بالمشتري.

كتابة البيانات الخاصة به في الخانات المحددة.

نقل ملكية المركبات الخاصة عبر منصة أبشر2

كيفية نقل ملكية المركبات الخاصة عبر منصة أبشر 1445 إلكترونيًا

اختيار اسم البنك من القائمة الموجودة.

كتابة بيانات الموقع الجغرافي والعنوان بالكامل.

الضغط على خدمة مبايعة المركبة.

اختيار التعهد ونقل الملكية للسيارة والضغط عليها.

تحديد المواصفات للسيارة بالضبط.

الموافقة على جميع الشروط والأحكام.

الضغط على الرمز للتحقق.

الضغط على إرسال الطلب بعد التأكد من كل البيانات.

نقل ملكية المركبات الخاصة عبر منصة أبشر3

شروط نقل ملكية المركبات عن طريق أبشر

توجد مجموعة من الشروط لا بد من توافرها ليتم نقل الملكية للمركبات عبر أبشر، وتتمثل الشروط في التالي:

يشترط أن يكون لكلٍ من البائع والمشتري حساب على منصة أبشر.

أن تكون المركبة غير محجوزة أو موقوفة.

سداد الرسوم الخاصة بالخدمة.

سداد كل المخالفات المرورية الخاصة بالسيارة.

يشترط أن تكون السيارة قيمتها تتراوح ما بين 5000 ريال و100،000 ريال سعودي.

أن تكون استمارة السيارة سارية.

ختامًا قدمنا كيفية نقل ملكية المركبات الخاصة عبر منصة أبشر وأوضحنا الشروط الخاصة بنقل الملكية للمركبات، كما أشرنا إلى ضرورة أن يكون البائع والمشتري ليس عليهما أية مخالفات في المرور، وتكون الهوية الوطنية سارية الصلاحية.