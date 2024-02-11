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أحمد جودة - القاهرة - توقيت الصرف في بنك الراجحي.. مواعيد صرف حساب المواطن فبراير 2024، تشهد مواعيد صرف حساب المواطن لشهر فبراير 2024 اهتمامًا كبيرًا من المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث يتصدر هذا الموضوع تساؤلاتهم عبر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي.

وتعود هذه الاهتمامات إلى عادة صرف دفعة حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر، لكن قد يتم تقديم أو تأخير الموعد في بعض الأحيان بناءً على ظروف محددة مثل الإجازات الرسمية أو العطلات الأسبوعية.

مواعيد صرف حساب المواطن فبراير 2024

يعد برنامج حساب المواطن من بين برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة السعودية، بهدف رفع مستوى المعيشة لعدد من الفئات في مختلف أنحاء المملكة، ولهذا فهناك حرص شديد من جانب الحكومة على أن يتم الصرف في مواعيد محددة مسبقًا.

توقيت الصرف في بنك الراجحي.. مواعيد صرف حساب المواطن فبراير 2024،

وخلال الشهر الجاري، قررت وزارة الموارد البشرية تغير موعد صرف دفعة حساب المواطن لشهر فبراير ليصبح يوم الأحد 11 فبراير 2024، وذلك بدلًا من يوم 10 من الشهر الميلادي، وهذا بسبب كون الأخير يصادف يوم السبت.

توقيت صرف دفعة حساب المواطن بنك الراجحي

قالت مصادر مسؤولة بوزارة الموارد البشرية، بأن بداية صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن شهر فبراير 2024 داخل بنك الراجحي سيكون من تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024.

وأكدت الوزارة بأن عمليات الصرف سوف تتوالى داخل باقي البنوك ما بين الساعة العاشرة وحتى الساعة الثانية عشر ظهرًا، حتى يتحصل كل المستفيدين والمستحقين على دفعة حساب المواطن دون أي مشاكل تذكر على الإطلاق.

استعلام أهلية حساب المواطن فبراير 2024

يمكن لكل المستفيدين من برنامج حساب المواطن الاستعلام عن الأهلية في الحصول على الدفعة الجديدة خلال أواخر الشهر الميلادي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أذهب إلى المنصة الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن: “من هنا“.

اضغط على بيانات المستفيد.

ومن ثم اكتب البيانات في المكان المخصص لذلك بشكل صحيح.

اضغط على تسجيل الدخول وبعد ذلك اختر استعلام الأهلية.

ضع بياناتك ومن ثم اضغط على استعلم الآن.

انتظر حتى تظهر لك نتائج الأهلية للدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن.

بداية صرف حساب المواطن

أنطلقت منذ الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة صباح اليوم الأحد، عملية صرف دفعة شهر فبراير 2024 من برنامج حساب المواطن لكل المستفيدين منها في مختلف أنحاء المملكة.

قالت التقارير الرسمية بأن وزارة الموارد البشرية قد وضعت المبالغ المالية المستحقة في حسابات المواطنين البنكية وبدأت عملية الصرف داخل بنك الراجحي بالفعل عند الساعة 10:00 صباحًا، في حين ستكون باقي البنوك بعد الساعة الثانية عشر ظهرًا.