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أحمد جودة - القاهرة - تعرف على أسعار باقات حج الداخل 1445 وكيفية التقديم بعد فتح المسار الإلكتروني للتسجيل، أعلنت وزارة الحج والعمرة اليوم الأحد، الموافق 11 فبراير 2024، عن افتتاح المسار الإلكتروني لتسجيل الحجاج الموجودين داخل المملكة العربية السعودية لموسم الحج للعام الحالي 1445 هـ. يأتي هذا الإعلان بهدف تمكين الحجاج من الحصول على تصاريح أداء فريضة ومناسك الحج.

أسعار حجاج الداخل لعام 1445

وقد نشرت وزارة الحج والعمرة عبر حسابها أنه تم الإنهاء من جميع الإجراءات اللازمة لتسجيل الحجاج من داخل المملكة سواء للمواطنين أو للمقيمين عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الحج والعمرة، أو من من خلال تطبيق “نسك” الإلكتروني.

تعديل نظام خدمة الحجاج



بداية تسجيل حجاج الداخل في موقع الوزارة و“نسك”

وتسعي وزارة الحج والعمرة لتقديم أفضل الخدمات وتسهيل عملية التسجيل على الحجاح من خلال خطوات سهلة وبسيطة وتحديد الباقات المناسبة لهم والمعتمدة لهذا العام لموسم الحج وهي 4 باقات رئيسية.

سعر الباقة الاقتصادية

وصرحت الوزارة أنها قامت بخفض الباقة الاقتصادية التي تعد الباقة الرابعة لتكون بقيمة 3.145 ريال سعودي، بالإضافة إلى خفض سعر النقل في المشاعر المقدسة الداخلية للحجاج، ولكن لم تتضمن النقل بقطار المشاعر لتبلغ قيمة النقل 300 ريال، بدلًا من 400 ريالًا.

تعديل نظام خدمة الحجاج

والجدير بالذكر أن مجلس الوزارة قام بالموافقة على تعديل نظام “خدمة حجاج الداخل” الذي صدر بتوجيهات ملكية رقم (م/58) بتاريخ 28/10/1426هـ الذي يتضمن التعديل بحذف وتعديل عدة فقرات في النظام وهي:

1- يتم حذف الفقرة (2) من المادة (19) وتنص على «في حالة هناك اعتراض على قرار اللجنة الخاص باستحقاق قيمة هذه الخدمات وإذا نشأ عدم الوفاء بهذا وعرقلة أداء مناسك الحج، يتم تحويل النزاع إلى المحكمة الشرعية الخاصة بها».

تعديل نظام خدمة الحجاج

التظلم من العقوبة لدى ديوان المظالم خلال 60 يومًا

2- تعديل المادة (21) والتي تنص على: «تتولى وزارة الحج والعمرة تنفيذ جميع القرارات الخاصة باللجنة الخاصة في المادة (19) من تلك النظام، في حالة أعتماد وزير الحج والعمرة عليها يسمح للفرد الذي تم الإصدار في حقه قرار التظلم إلى المحكمة الإدارية المختصة».

3- يتم حذف الفقرة رقم (2) من المادة (22) وهي تنص على: «أنه يجوز لمن صدر ضده قرار العقوبة التظلم أمام ديوان المظالم في مدة أقصاه 60 يومًا من تاريخ إخطاره بقرار العقوبة».

وزارة الحج تمثل الحجاج أمام المحاكم الشرعية

4- كما أنه تم حذف الفقرة رقم (3) من المادة (22) وتنص على «يتم إحالة أي اعتراض على قرار اللجنة بشأن تحصيل مبلغ الخدمات غير المنفذة وما يترتب على ذلك من مخالفة لالتزامات بفريضة الحج إلى المحكمة الشرعية المختصة».

عاجل. الموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل

5- حذف المادة (23) وتنص على: «تتولى وزارة الحج والعمرة بالتمثيل الحجام أمام المحاكم الشرعية ولها الحق في مطالبتهم بقيمة الخدمات الخاصة بالمخالفات أحكام النظام، إذا لم يصرح الحاج إلى الوزارة برغبته بغير ذلك».