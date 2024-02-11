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أحمد جودة - القاهرة - موعد إجازة يوم التأسيس السعودي 1445 بالتاريخ الهجري أبرز فعاليات الاحتفالات بالمملكة، متى تُعطى إجازة يوم التأسيس السعودي لعام 1445 هجريًا؟ هذا السؤال يثير اهتمام الكثيرين في المملكة العربية السعودية، خاصة مع اقتراب الاحتفالات بالذكرى السنوية لتأسيس الدولة السعودية الأولى في 1727 ميلاديًا، الموافق لعام 1139 هجريًا. وقد صدر أمر ملكي بمنح إجازة رسمية مدفوعة الأجر في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك بموجب قرار صادر عن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

متى إجازة يوم التأسيس السعودي 1445

وعن موعد إجازة يوم التأسيس السعودي 1445 بالتاريخ الهجري للقطاع العام والخاص الذي يعتمده السعوديون مرجعًا أساسيًا للحياة اليومية، نوضح لكم عبر السطور التالية موعد بداية ونهاية الإجازة بالتقويم الهجري والميلادي، وفقا لما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

هوية يوم التأسيس السعودي 1445

يحل موعد إجازة يوم التأسيس السعودي 1445 بالتاريخ الهجري يوم يوم الخميس 12 شهر شعبان 1455.

وبالتاريخ الميلادي يوافق يوم الإجازة بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة يوم 22 فبراير 2024.

متى إجازة يوم التأسيس السعودي 1445 بالتاريخ الهجري؟

عدد أيام إجازة يوم التأسيس 2024

تمتد إجازة يوم التأسيس السعودي 2024 إلى 3 أيام بعد إضافة يومي الجمعة والسبت الإجازة الأسبوعية في المملكة.

تنتهي الإجازة يوم السبت 14شعبان 1445 الموافق 24 فبراير.

يعود الموظفين للدوام بعد انتهاء الإجازة بداية من يوم الأحد 15 شعبان 1445 هـ المُوافق 25 فبراير 2024م.

مظاهر احتفالات يوم التأسيس السعودي 1445

يوم التأسيس، وتتعدد مظاهر احتفالات يوم التأسيس السعودي 1445 في المملكة العربية السعودية بتعدد أماكن الاحتفال واختلاف اهتمامات المواطنين والوافدين، حيث تتنوع ما بين:-