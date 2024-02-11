نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحجز والاستعلام عن مواعيد مكتب العمل عبر قوى 1445 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كيفية الحجز والاستعلام عن مواعيد مكتب العمل عبر قوى 1445، نشارك معكم خطوات حجز موعد مكتب العمل عبر قوى، وهي إحدى المنصات الإلكترونية التي يمكن من خلالها الاستفادة من العديد من الخدمات التي تساهم في تطوير جودة العمل وبيئته في المملكة العربية السعودية، وتتبع هذه المنصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما نوضح لكم وسائل التواصل المتاحة على منصة قوى.

خطوات حجز موعد مكتب العمل قوى

يتم حجز موعد مكتب العمل من خلال منصة قوى بالطريقة الموضحة في النقاط التالية:

أولا يجب فتح موقع منصة قوى الرسمي.

الخطوة التالية هي تسجيل الدخول على المنصة ببيانات الحساب الخاص بالمستفيد.

إذا لم يكن لدى المستفيد حساب يمكنه الضغط على “تسجيل” وإدخال البيانات المطلوبة لإنشاء حساب.

بعد الدخول على الموقع يتم الضغط على خيار “خدمات الأفراد”.

من القائمة الفرعية يجب الضغط على تبويب “خدمات قوى مكتب العمل”.

يفتح الموقع صفحة موضح بها كافة المواعيد الخاصة بالمستفيد، ولعمل طلب زيارة جديد يتم الضغط على زر “حجز زيارة”.

يجب كتابة كافة البيانات المطلوبة في نموذج التسجيل والتأكد من صحتها لتقديم الطلب بشكل صحيح.

الاستعلام عن موعد مكتب العمل عبر قوى

كيفية الحجز والاستعلام عن مواعيد موعد مكتب العمل عبر قوى 1445، يمكن الاستعلام عن المواعيد عبر منصة قوى بالطريقة التالية:

أولا يجب الدخول على الموقع الرسمي للمنصة.

يتم تسجيل الدخول على الحساب الخاص بالمستفيد.

بعد ذلك يتم الضغط على القائمة الرئيسية في المنصة والضغط على “خدمات الأفراد”.

يتم التوجه بعد ذلك إلى خدمات مكتب العمل المتاحة على المنصة، وبها يتم عرض كافة المواعيد المسجلة على حساب المستفيد، ويمكن عرض التفاصيل الخاصة بأي من هذه المواعيد عبر الضغط عليه.

كيفية الحجز والاستعلام عن مواعيد مكتب العمل عبر قوى 1445، بذلك نكون وصلنا إلى نهاية هذا المقال بعد توضيح طريقة حجز موعد مكتب العمل عبر منصة قوى، وكذلك طريقة الاستعلام عن المواعيد المسجلة على المنصة.

كيفية الحجز والاستعلام عن مواعيد موعد مكتب العمل عبر قوى 1445