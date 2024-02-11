نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول شعبان في السعودية..تعرف على موعد عروض وتخفيضات رمضان وعيد الفطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزامنا مع أول شعبان في المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة التجارة، السماح للمراكز والمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية تقديم عروض وتخفيضات شهر رمضان وعيد الفطر اعتبارًا من 10 شعبان.

وتستعرض بوابة "دوت الخليج في التقرير التالي موعد انطلاق عروض وتخفيضات رمضان، تزامنًا مع بداية شهر شعبان، اليوم الأحد الموافق 11فبراير 2024.

ترخيص التخفيضات

وقالت التجارة في إنفوجراف صادر عنها اليوم الخميس: إنه بإمكان المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية إصدار ترخيص تخفيضات رمضان وعيد الفطر المبارك دون فقدان أيام من الرصيد السنوي.

وأضافت أن عروض وتخفيضات رمضان والعيد تبدأ اعتبارًا من 10 شعبان حتى 5 شوال 1445.

ولفتت إلى أنه يمكن إصدار التراخيص للمنشآت والمتاجر إلكترونيًّا عبر الرابط ( هنا ) .

بداية شهر رمضان المبارك في السعودية

ووفقا للحسابات الفلكية، فمن المقرر أن يبدأ شهر رمضان لهذا العام يوم الاثنين 11 مارس، على أن تكون عدة شهر الصيام هذا العام 30 يوما.

أما آخر أيام شهر رمضان المبارك، فتشير الحسابات الفلكية إلى أنه سيكون يوم الثلاثاء 9 أبريل، الموافق 30 رمضان، وتكون بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر الأربعاء 10 أبريل.