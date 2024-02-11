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أحمد جودة - القاهرة - قامت المملكة العربية السعودية بتقديم برنامج حساب المواطن لمواطنيها بهدف دعم الأسر المستحقة بمبلغ مالي شهري، وذلك لتمكينهم من العيش بكرامة وتخفيف الضغوط المالية عنهم، كما يهدف البرنامج أيضًا إلى حمايتهم من الزيادات التي قد تطال تكاليف المعيشة والتي قد لا يكونون قادرين على تحملها.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الفئات المستحقة للدعم من خلال حساب المواطن والضوابط الرئيسية المتبعة، لذا إذا كنت ترغب في معرفة هذه الفئات والضوابط، فعليك قراءة السطور التالية.

تعرف على من هم المستحقين فى حساب المواطن دفعة فبراير 2024 وأهم ضوابط التسجيل،

من هم المستحقين فى حساب المواطن؟



أعلن حساب المواطن عن من هم المستحقين فى حساب المواطن، والذين تم تقسيمهم إلى ثلاث هم:



ذو الدخل المحدود.

ذو الدخل المتوسط.

ذو الدخل فوق المتوسط.

الفئات المسموح لها بالتسجيل في حساب المواطن

تبعًا لما أوضحته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حول من هم المستحقين فى حساب المواطن، نرى أن الفئات المسموح لهم بتسجيل دخول لحساب المواطن تمثلوا فيما يلي:



المواطن السعودي غير متزوج.

الأسر السعودية التي تمتلك دخل منخفض.

المواطنون الممتلكون بطاقة تنقل في المملكة.

الأسرة السعودية التي يكون يحمل الزوج فيها جنسية أجنبية.

المرأة المتزوجة من مواطن سعودي الجنسية.

الفئات المسموح لها بالتسجيل في حساب المواطن

الفئات المسموح لها بالتسجيل في حساب المواطن

ضوابط التسجيل في حساب المواطن

بعد معرفة من هم المستحقين فى حساب المواطن، لا بد معرفة بعض الشروط التي يُعتبر تواجدها أمرًا ضروريًا في المستفيد، والتي تمثلت فيما يلي:

أن يكون لدى المتقدم جنسية سعودية.

إقامة المتقدم إقامة دائمة في الأراضي السعودية، خصوصًا اخر 12 شهر.

أن يبلغ المتقدم من العمر 18 عامًا كحد أدنى.

عدم تجاوز راتب المتقدم الحد المانع المحدد في برنامج حساب المواطن.

عدم امتلاك المتقدم أي أصل عقاري أو مالي.

عدم تلقي المتقدم دعم من أي جهة حكومية أخرى.

عدم كون محل إقامة المتقدم هو أحد الملاجئ الحكومية أو السجون.

التزام المتقدم بكافة المعايير التي تم تحديدها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.