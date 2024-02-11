3 خطوات للتحقق من حالة الدفعة في حساب المواطن

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أحمد جودة - القاهرة - 3 خطوات للتحقق من حالة الدفعة بحساب المواطن، تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤل لأحد المستفيدين بشأن عدم نزول الدعم للدفعة 75 لشهر فبراير لدى البعض، موضحا بالتفصيل طريقة التحقق من حالة الدفعة.

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي خطوات التحقق من حالة الدفع بحساب المواطن، وفقًا لبرنامج حساب المواطن.

التحقق من حالة الدفعة

وقال حساب المواطن، عبر حساب خدمة المستفيدين “بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر” فبراير ” وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد، ويمكن التحقق من حالة الدفعة من خلال الخطوات التالية:

التوجه إلى حسابك تسجيل دخول الدفعات المالية

ويتيح البرنامج الاعتراض على مبلغ الدعم بعد مرور 5 أيام من إيداع الدفعة ولمدة 90 يومًا كما يتيح الاعتراض على عدم الأهلية بنفس الطريقة بعد 5 أيام من إعلان نتائج الأهلية.

استمرار الدعم الإضافي

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في وقت سابق بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

حالة الدفعة

يذكر أن حالة الدفعة “وجهت” تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء بينما تعني حالة “مدفوعة” أنه تم إيداع المبلغ للمستفيد على حساب الآيبان المسجل في البوابة الإلكترونية.

كما أن حالة “مرفوضة” تعني أنه لم يتم إيداع المبلغ للمستفيد فيما تعني حالة “في الانتظار”، أن المبلغ معلق؛ لعدم نشاط الحساب البنكي، ويلزم المستفيد الدخول على البوابة والضغط على أيقونة استئناف المدفوعات، بعد التأكد من تنشيط الحساب البنكي.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

للتسجيل في حساب المواطن، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

1. زيارة موقع حساب المواطن: يمكنك الوصول إلى موقع حساب المواطن عن طريق الذهاب إلى الرابط التالي: https://www.ca.gov.sa/

2. النقر على "تسجيل مستفيد جديد": ستجد رابطًا بعنوان "تسجيل مستفيد جديد" أو "Register as a New Beneficiary"، قم بالنقر عليه.

3. إدخال المعلومات الشخصية: ستحتاج إلى إدخال بعض المعلومات الشخصية مثل الاسم الكامل، رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال والبريد الإلكتروني.

4. تأكيد المعلومات: بعد إدخال المعلومات الشخصية، قد يُطلب منك تأكيد البيانات المدخلة. يمكن أن يتطلب ذلك إرسال رمز التحقق عبر الرسائل القصيرة إلى رقم الجوال المسجل.

5. إنشاء اسم المستخدم وكلمة المرور: قم بإنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور قوية للدخول إلى حسابك في المستقبل.

6. تأكيد التسجيل: بعد إكمال جميع المعلومات المطلوبة وإنشاء اسم المستخدم وكلمة المرور، قد يتم طلب تأكيد التسجيل عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة.

بعد اتمام هذه الخطوات، ستصبح مسجلًا في حساب المواطن ويمكنك الاستفادة من الخدمات المقدمة من البرنامج.

يجب التأكد من إدخال المعلومات بدقة وصحة لتجنب أي مشاكل في التسجيل. إذا كنت تواجه أي صعوبة أو لديك استفسارات، يمكنك الاتصال بدعم العملاء لحساب المواطن للحصول على مساعدة إضافية.