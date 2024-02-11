نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول فعاليات يوم التأسيس السعودي 2024 وأهم العروض المميزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحيي المملكة العربية السعودية يومًا استثنائيًا في الثاني والعشرين من فبراير كل عام، يوم التأسيس الذي يملؤه الفخر والاعتزاز بتأسيس المملكة عام 1727. وفي هذا اليوم، تستضيف مدينة مكة المكرمة مجموعة من الفعاليات والأنشطة للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية.

تتمثل إحدى هذه الفعاليات في الألعاب النارية ورسومات اللوحات الفنية التي ستزين سماء المملكة، حيث تقدم الفرق العسكرية والطائرات السعودية عروضًا جوية مذهلة، مما يضفي سحرًا وجاذبية على السماء.

في برج الساعة الشهير أمام الحرم المكي الشريف في مكة المكرمة، ستشهد عروض ضوء مميزة، تجمع بين الألعاب النارية والإضاءات الفنية، مما يبرز جمال العمارة الإسلامية في هذا المكان المقدس.

فيما يخص فعاليات يوم التأسيس لوزارة الرياضة، تقام في مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع فعاليات متنوعة تشمل رياضة المشي، مناورات في كرة القدم، ألعاب شعبية، وأركان تراثية، بالإضافة إلى جوائز قيمة للفائزين.

أما في مكة المكرمة، سيقيم أمير المنطقة حفلًا فخمًا بمناسبة يوم التأسيس، يتضمن فقرات فنية وثقافية مميزة.

وتستمر الاحتفالات مع مؤسسة التدريب التقني والمهني التي قد تنظم فعاليات متنوعة للاحتفال باليوم، مما يبرز التراث الشعبي والثقافي للمملكة.

أخيرًا، يتوجه الاحتفال بأوبريت غنائي بعنوان "يوم ابتدينا" في مكة المكرمة، حيث ستشارك فرق غنائية متميزة في تقديم أغان تجسد حب الوطن والولاء للمملكة.