انت الأن تتابع خبر "متاح الآن" رابط تسجيل حجاج الداخل 1445 عبر موقع وزارة الحج والعمرة localhaj.haj.gov.sa والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشارك معكم رابط تسجيل حجاج الداخل 1445 بعدما أعلنت وزارة الحج والعمرة بشكل رسمي اليوم 11 فبراير عن بدء التسجيل لحاج الداخل عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة، وهي الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة وتطبيق نسك، وإليكم رابط التسجيل في الحج لموسم هذا العام 1445، وكذلك الشروط المطلوبة للتسجيل.

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إمكانية تسجيل حجاج الداخل في الوقت الحالي من خلال بوابة المسار الإلكتروني المتاحة على موقع وزارة الحج والعمرة الرسمي، وكذلك يمكن التسجيل في الحج 1445 من خلال تطبيق نسك أو اعتمرنا سابقا على الجوال، ويجب للتسجيل في الحج أن تتوافر كافة الشروط المطلوبة والتي حددتها الوزارة لقبول تسجيل الحجاج هذا العام، ويجب أن يقوم الحاج بنفسه بالتسجيل وليس شخص آخر ينوب عنه.

شروط التسجيل في الحج 1445

للتسجيل في الحج يجب توافر الشروط الموضحة في النقاط التالية:

الأعمار المسموح لها بالتقديم في موسم الحج هذا العام 1445 هي من 15 سنة فأكثر.

تمنح الأولوية في التسجيل بالحج هذا العام للحجاج الذين يؤدون هذه الفريضة لأول مرة.

يجب أن يكون الحاج غير مصاب بأي من الأمراض المزمنة أو المعدية.

يجب كذلك أن يكون المتقدم للحج قد تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية وكذلك لقاح الحمى الشوكية.

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