انت الأن تتابع خبر التأمينات توضح: هل يؤثر امتلاك سجل تجاري على المعاش التقاعدي؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مدى تأثير امتلاك سجل تجاري أو ترخيص أو وثيقة عمل حر على استحقاق المستفيد من معاش التقاعد، وذلك ردًا على سؤال من أحد المستفيدين على حساب المؤسسة الرسمي لمنصة “إكس” يقول: «أنني أحصل على راتب التقاعد من راتب والدي بعد أن توفاه الله، وأرغب في فتح مؤسسة خاصة بي، هل ذلك يؤثر على المعاش؟».

طريقة حساب المعاش التقاعدي

وأوضحت المؤسسة أن امتلاك سجل تجاري أو ترخيص أو وثيقة عمل حر لا يؤثر على حصول المستفيد على المعاش التقاعدي، في الوقت الذي تُتيح فيه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية معرفة حساب المعاش والمستحقات التأمينية الخاصة بالنظام من خلال هذا:

يتم تطبيق فرع التقاعد على إلزام السعوديين فقط، وذلك بنسبة اشتراك 18% من الراتب، يقوم بسداد صاحب العمل بنسبة (9%) أما المشترك يقوم بسداد (9%).

يحصل المستفيد على المعاش في حالات محددة للتقاعد مثل (العجز، الوفاة).

شروط استحقاق المعاش التقاعدي

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عدة شروط لاستحقاق المعاش التقاعدي وهي كالتالي:

توقف المستفيد عن مزاولة العمل الخاص بالنظام.

أن يصل المستفيد إلى سن 60 أو أكثر.

هناك بعض الحالات التي يحسب لها معاش التقاعد وهي كالتالي:

معاش الفترة قبل 1/1/ 1422هـ

يتم احتساب متوسط الراتب في أخر عامين من كامل فترة الاشتراك × عدد شهور الاشتراك السابقة ÷ 600.

أما إذا كان يوجد معالين يتم زيادة المعاش بنسبة عن كل معال واحد (10%)، وعن معالين اثنين بنسبة (15%)، وعن ثلاثة معالين أو أكثر (20%).

معاش الفترة بعد 1/1/ 1422هـ

يتم حساب متوسط الراتب في أخر عامين من كامل فترة الاشتراك × عدد شهور الاشتراك اللاحقة ÷ 480.

ويكون نتيجة الفقرتين (أ، ب) يكون هو قيمة المعاش للمشترك، وفي حالة كان إجمالي القيمة أقل من 1.983.75 ريال سعودي سيتم رفعه لهذا المبلغ.

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