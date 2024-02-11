انت الأن تتابع خبر متي تنتهي فعاليات بوليفارد وورلد 2024 وما هي خطوات حجز التذاكر والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - بعد النجاح الكبير الذي حققته منطقة بوليفارد وورلد في الرياض، حيث استطاعت المنطقة منذ افتتاحها في نوفمبر الماضي في جذب عدد كبير من الزوار من داخل وخارج المملكة العربية السعودية، يسأل المواطنين عن موعد إغلاق منطقة بوليفارد وورلد، وهو ما سوف نتعرف عليه في السطور التالية، كما وسوف نتعرف على أهم الفعاليات الموجودة وخطوات حجز التذاكر بشكل إلكتروني.
انطلقت فعاليات منطقة بوليفارد وورلد في الرياض في 2 نوفمبر 2023، كما وسوف تنتهي الفعاليات في 29 أبريل 2024، وتستقبل المنطقة الزوار يوميا من الساعة 04.00 مساء إلى الساعة 01.00 بعد منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما وتضم المنطقة العديد من الأماكن الترفيهية والفعاليات المميزة، والتي جاءت على النحو.
- تجربة خط النار.
- غابة البوليفارد.
- تجربة السباحة مع الدلافين.
- تجربة ميتاوورلد بلا حدود.
- متحف الملك توت.
- جزيرة الدمى.
- تجربة سوبر فلاي.
- تجربة بلايوسيتي.
- تجربة سرڤايڤور ريس.
- تجربة سايبر سلايم.
- تجربة مونوبولي.
- غرفة الهروب.
- تجربة ليزر تاق – باتل دوم.
- تجربة كوكوميلون بلاي ديت.
- التنقيب عن المومياء.
- فندق الرعب.
رابط حجز تذاكر بوليفارد وورلد 2024
يتم حجز تذاكر دخول منطقة بوليفارد وورلد في الرياض، بشكل إلكتروني عبر منصة وي بوك، وجاءت خطوات حجز التذاكر على النحو التالي.
- الخطوة الأولى قم بالدخول إلى منصة Webook.
- الخطوة الثانية بعد الدخول إلى المنصة قم بالضغط على القائمة، ثم قم بالضغط على أيقونة فعالية “بوليفارد وورلد “.
- الخطوة الثالثة قم بالضغط على أيقونة “أستكشف وأحجز “، ثم قم بعد ذلك بالضغط على أيقونة “أحجز الآن “.
- الخطوة الرابعة قم بقراءة الشروط والأحكام الخاصة بالفعاليات، ثم قم بعد ذلك بكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور.
- الخطوة الخامسة قم بتحديد عدد التذاكر وفئة التذاكر المطلوبة، ثم قم بالضغط على أيقونة “أشتر الآن “، بعد ذلك قم بطباعة التذاكر على الجوال للدخول بها للفعاليات.