انت الأن تتابع خبر متي تنتهي فعاليات بوليفارد وورلد 2024 وما هي خطوات حجز التذاكر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد النجاح الكبير الذي حققته منطقة بوليفارد وورلد في الرياض، حيث استطاعت المنطقة منذ افتتاحها في نوفمبر الماضي في جذب عدد كبير من الزوار من داخل وخارج المملكة العربية السعودية، يسأل المواطنين عن موعد إغلاق منطقة بوليفارد وورلد، وهو ما سوف نتعرف عليه في السطور التالية، كما وسوف نتعرف على أهم الفعاليات الموجودة وخطوات حجز التذاكر بشكل إلكتروني.

انطلقت فعاليات منطقة بوليفارد وورلد في الرياض في 2 نوفمبر 2023، كما وسوف تنتهي الفعاليات في 29 أبريل 2024، وتستقبل المنطقة الزوار يوميا من الساعة 04.00 مساء إلى الساعة 01.00 بعد منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما وتضم المنطقة العديد من الأماكن الترفيهية والفعاليات المميزة، والتي جاءت على النحو.

تجربة خط النار.

غابة البوليفارد.

تجربة السباحة مع الدلافين.

تجربة ميتاوورلد بلا حدود.

متحف الملك توت.

جزيرة الدمى.

تجربة سوبر فلاي.

تجربة بلايوسيتي.

تجربة سرڤايڤور ريس.

تجربة سايبر سلايم.

تجربة مونوبولي.

غرفة الهروب.

تجربة ليزر تاق – باتل دوم.

تجربة كوكوميلون بلاي ديت.

التنقيب عن المومياء.

فندق الرعب.

رابط حجز تذاكر بوليفارد وورلد 2024

يتم حجز تذاكر دخول منطقة بوليفارد وورلد في الرياض، بشكل إلكتروني عبر منصة وي بوك، وجاءت خطوات حجز التذاكر على النحو التالي.