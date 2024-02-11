نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تعلن تضامنها الكامل مع الإمارات والصومال والبحرين بسبب هجوم مقديشو إرهابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار السعودية الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية في مقديشو عاصمة جمهورية الصومال الفيدرالية، مما أسفر عن استشهاد عددٍ من القوات العسكرية التابعة للصومال، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف السعودية الثابت والداعي لنبذ العنف والإرهاب والتطرف مهما كانت صوره ودوافعه، معربةً عن تضامن السعودية التام ووقوفها إلى جانب الصومال، والإمارات، والبحرين، في هذا المصاب الجلل، مع خالص تعازيها ومواساتها لذوي شهداء الواجب، وللأشقاء حكومةً وشعبًا.