أحمد جودة - القاهرة - نقل ملكية السيارة بواسطة منصة أبشر في السعودية لعام 1445.. خطوات سهلة وشروط ميسرة

منصة أبشر هي منصة إلكترونية توفر خدمات متنوعة ومنها خدمة نقل ملكية السيارة، حيث يتطلب ذلك للمستخدم الحصول على حساب عبر المنصة واستيفاء شروط مثل عدم وجود مخالفات مرورية وسداد الرسوم المطلوبة، وعدد من الشروط الأخرى التي سوف نتناولها في الفقرات التالية، فإليكم التفاصيل.

ما هي شروط نقل ملكية السيارة بواسطة منصة أبشر في السعودية؟



شروط نقل ملكية السيارة عبر منصة أبشر تتضمن النقاط الأساسية التالية:



يجب أن يكون للمستخدم حساب على منصة أبشر الإلكترونية

لا يجب أن تكون هناك أي مخالفات مرورية على السيارة المراد نقل ملكيتها

يجب سداد جميع رسوم خدمة نقل ملكية السيارة

يجب أن تكون السيارة غير محجوزة أو موقفة

يجب أن تكون للسيارة رخصة سارية المفعول

تجدر الإشارة إلى أن قيمة السيارة يجب أن تتراوح ما بين 5000 و100،000 ريال سعودي.

ماهي الخطوات اللازم اتباعها لنقل ملكية السيارة عبر منصة أبشر لعام 1445؟



الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية توفر مجموعة من الخدمات الهامة عبر منصة أبشر الإلكترونية، ويمكن الوصول إليها من خلال الخطوات التالية:



زيارة المنصة الرسمية لأبشر

تحديد خيار “أفراد” المسجل عليه

اختيار خدمات السيارة الإلكترونية

تحديد خيار بيع السيارة

استعراض السيارات المعروضة للبيع

اختيار سعر السيارة المرغوب وتأكيد الاختيار

إدخال البيانات الشخصية للمشتري

تسجيل تاريخ ميلاد البائع

إدخال رقم الآيبان

توضيح البيانات الخاصة بالعنوان أو الموقع الجغرافي وتأكيد الإدخال

تقديم طلب مبايعة المركبة وإكمال التعهد ونقل الملكية

تحديد المركبة المراد نقل ملكيتها

القراءة والموافقة على الشروط المحددة

تحديد خيار استلام السيارة

إرسال الطلب بعد إدخال رمز التحقق

بعد الوصول إلى هنا لا يتبقى عليك سوى أن تقوم بالانتظار حتى إتمام تثبيت ومراجعة الطلب.