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أحمد جودة - القاهرة - انطلق لمغامرة لا تُنسى.. تذاكر بوليفارد وورلد 2024 متاحة الآن عبر وي بوك

متاح الآن رابط حجز تذاكر بوليفارد وورلد 2024 التي تعد من أبرز الوجهات الترفيهية في موسم الرياض 2024، حيث توفر منطقة بوليفارد وورلد الرياض تجربة فريدة وممتعة للزوار من جميع الأعمار، وتضم المنطقة مجموعة متنوعة من الفعاليات والأماكن الترفيهية المذهلة التي تساهم في إثراء تجربة الزوار، ونوفر لكم عبر موقع البديل رابط حجز تذاكر بوليفارد وورلد الرياض وأسعار التذاكر بالإضافة إلى أهم الفعاليات المقامة.

فعاليات بوليفارد وورلد الرياض 2024



تتميز بوليفارد وورلد 2024 بتنوع الفعاليات التي تقدمها، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بتجارب مثيرة ومغامرات لا تُنسى، إليك جميع فعاليات بوليفارد وورلد 2024:



خط النار.

غابة البوليفارد.

السباحة مع الدولفين.

ميتاوورلد بلا حدود.

فندق الرعب.

التنقيب عن المومياء.

ليزر تاق.

كوكوميلون.

متحف الملك توت.

جزيرة الدمى.

سوبر فلاي.

بلايوستي.

سرفايفور ريس.

سايبر سلايم.

غرفة الهروب.

مونوبولي.



رابط حجز تذاكر بوليفارد وورلد 2024



نوفر لك فيما يلي رابط حجز تذاكر بوليفارد وورلد 2024 مباشر الآن عبر منصة وي بوك (webook) لتوفير الوقت والجهد، إليك خطوات حجز تذاكر بوليفارد وورلد 2024:

انتقل إلى منصة وي بوك من خلال الرابط التالي (webook).

ابحث عن فعالية بوليفارد وورلد وانقر عليها.

اضغط على “استكشف واحجز”.

اختر “احجز الآن”.

قم بإدخال عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

حدد فئة التذاكر وعددها.

حدد الفعالية المفضلة لديك.

انقر على “اختر التذاكر”.

قم بدفع ثمن التذكرة بالوسيلة المناسبة لك.

اطبع التذكرة لتتمكن من حضور الفعالية.



أسعار تذاكر بوليفارد وورلد 2024



تتوفر تذاكر بوليفارد وورلد 2024 بأسعار متنوعة تناسب مختلف الاحتياجات والميزانيات، إليك قائمة أسعار تذاكر بوليفارد وورلد 2024 المتاحة:



نوع التذكرة السعر (ريال سعودي)

BLVD World Value 109

BLVD World Gold 218

BLVD World VIP 327

BLVD World Family 520

تذكرة نهاية الأسبوع 58

تذكرة أيام الأسبوع 29

في الختام يمكن القول ان بوليفارد وورلد 2024 هو الوجهة المثالية لك إذا كنت تبحث عن تجربة ترفيهية ممتعة في الرياض، يمكنك الآن حجز تذاكر بوليفارد وورلد 2024 بكل سهولة ويسر من خلال منصة وي بوك (webook)، والاستمتاع بمجموعة متنوعة من الفعاليات والمغامرات الشيقة، لا تفوت فرصة قضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء في هذه الوجهة الترفيهية الرائعة، احجز تذاكرك الآن واستعد لتجربة لا تُنسى في بوليفارد وورلد 2024.