نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1445 برقم الإقامة عبر بوابة أبشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتساءل العديد من الوافدين في المملكة العربية السعودية عن كيفية استعلام صلاحية الإقامة لعام 1445.

يهتم الكثيرون بمتابعة مواعيد تجديد صلاحية إقامتهم وتجنب المشاكل القانونية والغرامات التي قد تفرضها وزارة الداخلية.

تقوم المملكة بتسهيل عملية الاستعلام الإلكتروني للمقيمين والوافدين، وفي هذا المقال سنشرح الخطوات الكاملة للاستعلام عن صلاحية الإقامة لعام 1445.

1. افتح متصفح Chrome واذهب إلى رابط منصة أبشر وزارة الداخلية.

2. انقر على "أبشر للأفراد".

3. ستظهر جميع الخدمات الإلكترونية المتاحة على الموقع.

4. انقر على "الاستعلام عن صلاحية الإقامة".

5. قم بإدخال رقم الإقامة ورقم الهوية.

6. أدخل رمز التحقق المرئي.

7. انقر على "استعلام" وستظهر جميع التفاصيل.

وبمجرد اتباع هذه الخطوات، يمكنك الاطلاع على صلاحية إقامتك بسهولة. ولضمان تجديد صلاحية الإقامة دون مشاكل، يجب مراعاة الشروط التالية:

- صلاحية بطاقة الهوية الوطنية.

- سداد جميع المخالفات المرورية (إن وجدت).

- تجديد الإقامة خلال الفترة المعلن عنها قبل فرض الغرامة.

- سن المتقدم لا يقل عن 18 عامًا.

- يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في المملكة العربية السعودية.