نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “خدمة المستفيدين” تحدد موعد صرف حساب المواطن لشهر فبراير 1445 وكيفية الاستعلام عن الأهلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - المواطنون يتطلعون إلى موعد صرف حساب المواطن لشهر فبراير، مستفيدين من دعم يعد وسيلة حيوية لتحسين جودة حياتهم في ظل التحديات الاقتصادية.

يحدد صرف دعم حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ومع الاهتمام المتزايد بالدعم، يتزايد السؤال حول الوقت المتبقي لاستلام الدعم واستعلامات حول الأهلية والتفاصيل ذات الصلة.

لشهر فبراير، يُصرف دعم حساب المواطن في التاريخ الحادي عشر من الشهر، وهو اليوم الذي يوافقه واحد شعبان 1445.

ويرجى مراعاة أن مواعيد الصرف قد تتأثر في حال تزامنها مع أيام عطلة، مما قد يؤدي إلى تقديمها أو تأخيرها بيوم واحد.



للتحقق من أهلية حساب المواطن، يمكن للأفراد زيارة الموقع الإلكتروني واتباع الخطوات المبسطة، بما في ذلك إدخال البيانات المطلوبة واختيار الدورة المرغوبة لعملية التحقق. يُشدد على أهمية التحقق من صحة البيانات المدخلة لضمان نجاح عملية الاستعلام والحصول على المعلومات الدقيقة حول الأهلية.