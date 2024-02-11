انت الأن تتابع خبر احتفالات وفعاليات ستحدث لأول مرة.. اليوم الوطني للتأسيس في المملكة العربية السعودية وموعد العطلة الرسمية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحتفل السعوديون الأعزاء بيوم مميز يحمل في طياته الكثير من الفخر والاعتزاز، إنه اليوم الوطني الذي يأتي في 22 فبراير من كل عام، حيث تتجدد فيه الذكرى الغالية لذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية عام 1727.

فعاليات اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية

واحتفاءً بهذه المناسبة الوطنية العظيمة، تحتـضن مكة المـكرمة مجموعة متــنوعة من الفعــاليات والأنشطة الرائعة التي تهدف إلى تعزيز الروح الوطنية والتواصل الاجتماعي بين أفراد المـجتمع، حيث يتطرق هذا المقال إلى تفاصيل فعاليات اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ويسلط الضوء على الاحتفالات التي تتميز بها مكة المكرمة في اليوم الوطني.

الألعاب النارية واللوحات الفنية

يبدأ انطلاق العرض الضوئي للألعاب النارية واللوحات الفنية في سماء المملكة وذلك مع بداية اليوم الوطني هذا العرض الرائع متاح للجميع، حيث يمكن للناس من مختلف المناطق مشاهدة هذا الحدث الممتع والجميل، حيث تقدم الفرق العسـكرية والطائرات السعودية عرضاً جوياً رائعاً يضفي سحراً ورونقاً على السماء.

عرض برج الساعة الضوئي

تقدم مكة المكرمة عرضاً ضوئياً فريداً لا يمكن مشاهدته في أي مدينة أخرى في المملكة، وذلك لأن هذه العروض مرتبطة ببرج الساعة الشهير أمام المسجد الحرام، ستكون هذه العروض مزيجاً رائعاً من الألعاب النارية والإضاءة الفنية التي تجسد جمال العمارة الإسلامية في هذا المكان المقدس.

لا تفوّت فعاليات اليوم الوطني التي ينظمها فرع وزارة الرياضة في مكة المكرمة، حيث ستقام هذه الفعاليات مساء اليوم من الساعة 16:00 إلى الساعة 23:00 في مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع: “رياضة المشي، كرة القدم، الألعاب الشعبية، الركن التراثي”، وستكون هناك جوائز قيمة للفائزين في هذه الفعاليات الممتعة.

حفل يوم المؤسسين في مكة المكرمة

يستضيف صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، مساء يوم الخميس 22 فبراير، بعد صلاة المغرب، حفل يوم المؤسسين الباذخ بالقرب من منزله في حي الغرب. وسيحضر الحفل العديد من المشاهير والمسؤولين الحكوميين

فعاليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

لم تعلن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مكة المكرمة حتى الآن عن أي فعاليات خاصة باليوم الوطني 2024، إلا أنها نظمت العام الماضي عددًا من الفعاليات لـ “الاحتفال باليوم الوطني”.

أوبريتات مكة المكرمة

لا تفوّت الأوبريت الغنائي المميز بعنوان “يوم ابتدينا” الذي عُرض في مكة المكرمة باليوم الوطني، ويجمع الأوبريت مجموعة من المطربين المشهورين لأداء الأغاني التي تجسد حب الوطن والولاء للمملكة.

وسيكون هناك “فقرة فنية وثقافية” خاصة.

فعاليات اليوم الوطني السعودي

ستقام محاضرة ثقافية بعنوان “سيرة الإمام محمد بن سعود” لتسليط الضوء على الإسهام الكبير لـ الإمام محمد بن سعود في تأسيس المملكة العربية السعودية الحديثة، كما سيقام مؤتمر ثقافي لتعزيز التبادل الثقافي والتفاهم المتبادل.

فعاليات يوم المؤسس بالمدارس

تحرص الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة على الاحتفال باليوم الوطني لهذا العام بطريقة مميزة، حيث ستنظم برامج وفعاليات خاصة من 21 إلى 25 من الشهر الجاري، وتهدف الفعاليات إلى تسليط الضوء على أهمية هذا اليوم الوطني وتـعزيز الوعي بتاريخ المملكة العـربية السـعودية وحضارتها، وستتضمن سردًا تاريخيًا مشوقًا وعروضًا مرئية.

موعد اليوم الوطني بالسعودية