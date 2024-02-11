عاجل - سعر الريال السعودي أمام جميع العملات في بنوك المملكة اليوم

أحمد جودة - القاهرة - سعر الريال السعودي اليوم أمام العملات العربية والأجنبية

سعر الريال السعودي أمام جميع العملات في بنوك المملكة اليوم.. يسرنا أن نقدم لكم آخر أسعار العملات العربية والأجنبية في المملكة العربية السعودية اليوم، الأحد، الموافق 11-2-2024. حيث سجل الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي 3.7500 ريال سعودي. كما سجل اليورو 4.0508 ريال سعودي، وسجل الجنيه المصري 0.119237 ريال سعودي، وسجل الدولار الأسترالي 2.54 ريال سعودي.

سعر الريال السعودي أمام العملات العربية والأجنبية اليوم

سعر الريال السعودي.. وبناءً على أحدث تحديثات أسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية في المملكة العربية السعودية كما يلي:

الدولار الأمريكي: 3.7500 ريال سعودي.

اليورو: 4.0508 ريال سعودي.

الجنيه الإسترليني: 4.7820 ريال سعودي.

الدولار الكندي: 2.7709 ريال سعودي.

الدولار الأسترالي: 4.6626 ريال سعودي.

الين الياباني: 0.0282 ريال سعودي.

الفرنك السويسري: 4.3260 ريال سعودي.

سعر الريال السعودي.. أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الريال السعودي اليوم، فقد جاءت كالتالي: