عاجل - استعلم عن نتيجتك الآن.. كيفية معرفة نتيجة القياس لاختبار القدرات 1445 في المملكة العربية السعودية

أحمد جودة - القاهرة - اعرف نتيجتك الآن.. نتيجة القياس لاختبار القدرات 1445 في السعودية

هل أدركت نتيجتك؟ اكتشف ذلك الآن! يتطلب استعلام نتيجة اختبار القدرات للعام 1445 في المملكة العربية السعودية خطوات بسيطة عبر بوابة القياس. يهم العديد من المواطنين في المملكة معرفة كيفية الاستعلام عن نتائج القبول في الجامعات، حيث يُجرى اختبار ورقي لتقييم قدرات الطلاب وتحديد مستواهم في المواد الدراسية المعينة لهم. تقوم بوابة القياس بتسهيل هذه العمليات، وتوفير وسيلة إلكترونية للطلاب للاستعلام بسهولة عن نتائجهم.

المركز الوطني للقياس في المملكة العربية السعودية

طريقة الاستعلام عن النتيجة بوابة القياس

وبعد أداء الطلاب اختبار القدرات والاختبار التحصيلي للجامعات يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة برقم السجل المدني للطالب والخطوات كالتالي:

قم بالذهاب إلى بوابة قياس الإلكترونية.

قم بكتابة رقم السجل المدني للطالب.

قم بكتابة كلمة المرور وكتابة رمز التحقق الذي يرسل على الهاتف الخاص بك.

قم بالنقر على زر تسجيل الدخول، ثم بعد ذلك عرض نتائج القبول.

تستطيع النقر على النتائج المتعلقة بالاختبار التحصيلي واختبار القدرات.

في النهاية قم بالنقر على زر عرض جميع التفاصيل الخاصة بالنتيجة.

التسجيل في قياس اختبار القدرات

ويستطيع كافة الطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل في اختبار القدرات معرفة خطوات التسجيل في اختبار القدرات من خلال بوابة قياس الإلكترونية، وخطوات التسجيل كالتالي: