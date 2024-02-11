نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط سريع وحصري.. نتيجة اختبارات القدرات 1445 في السعودية - المركز الوطني للقياس والمعايرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "ماذا تنتظر؟ اكتشف حالتك الآن! للاطلاع على نتائج اختبار القدرات لعام ١٤٤٥ في المملكة، اتبع الخطوات البسيطة على بوابة القياس. كل واحد منا يحلم بالدراسة في الجامعة، أليس كذلك؟ استعلام نتائج القبول أصبح أسهل الآن مع بوابة القياس. إذًا، ماذا تنتظر؟ احذف الشكوك وانطلق!"

المركز الوطني للقياس في المملكة العربية السعودية

طريقة الاستعلام عن النتيجة بوابة القياس

بعد ما اختبر الطلاب قدراتهم وتحصيلهم للجامعات، يقدرون يشيكون على النتيجة عبر رقم السجل المدني لهم. الخطوات عبارة عن:

قم بالذهاب إلى بوابة قياس الإلكترونية.

قم بكتابة رقم السجل المدني للطالب.

قم بكتابة كلمة المرور وكتابة رمز التحقق الذي يرسل على الهاتف الخاص بك.

قم بالنقر على زر تسجيل الدخول، ثم بعد ذلك عرض نتائج القبول.

تستطيع النقر على النتائج المتعلقة بالاختبار التحصيلي واختبار القدرات.

في النهاية قم بالنقر على زر عرض جميع التفاصيل الخاصة بالنتيجة.

التسجيل في قياس اختبار القدرات

ويقدرون جميع الطلاب اللي ما سجلوا في اختبار القدرات يعرفوا طريقة التسجيل عبر بوابة قياس الإلكترونية. الخطوات عبارة عن: