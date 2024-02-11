نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يضخ أكثر من مليون لتر بمحافظة الحديدة خلال أسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال الفترة من 24 وحتى 30 يناير 2024 م، ضخ 637.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، وضخ 623.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 27 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، إلى جانب إجراء عمليتين لتجفيف مياه الصرف الصحي، وتنفيذ عملية واحدة لفحص جودة المياه، استفاد من تلك الخدمات 9.800 فرد.