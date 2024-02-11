نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس البرلمان العربي يلتقي مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، اليوم مندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري.

وأشاد العسومي، خلال اللقاء بجهود الكويت في دعم التضامن العربي والدفاع عن قضايا الأمة وخاصة القضية الفلسطينية، ومواجهة التحديات غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة.

من جانبه، ثمن مندوب الكويت لدى الجامعة العربية إسهامات البرلمان العربي في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك والدفاع عن القضية الفلسطينية، وجهوده في التنسيق والتعاون الوثيق بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية التي يتبناها البرلمان.

