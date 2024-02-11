نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق الدراسة الحضورية غدًا بجامعة الملك خالد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت جامعة الملك خالد عن تعليق الدراسة حضوريًا غدًا، بجميع كلياتها، في المقر الرئيس وفي المحافظات بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت الجامعة أن الدراسة ستكون - عن بعد - عبر "البلاك بورد" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة.

وفي السياق، علَّقت جامعة الملك فيصل الدراسة الحضورية لجميع طلابها وطالباتها يوم غدٍ الاثنين، وتحويل الدراسة إلى نمط التعليم عن بعد، مع استمرارية دوام العمل للهيئة الإدارية والفنية والتدريسية.

وجاء هذا الإجراء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار الحالة المطرية.