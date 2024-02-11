نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تقيم لقاءً افتراضيًا لـ "دراسة الرعي".. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية‬ الراغبين في ممارسة نشاط الرعي من أهالي المجتمع المحلي داخل النطاق الجغرافي للمحمية، لحضور اللقاء الافتراضي لدراسة الرعي في محمية الشمال للصيد المستدام خلال فصل الربيع، يوم الثلاثاء المقبل 13 فبراير الساعة 01:00 مسـاءً.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن للمهتمين بالرعي في نطاق المحمية من أبناء المجتمع المحلي التسجيل عبر الرابط: https://5w95va5k.paperform.co/، حيث يعتبر التسجيل شرطًا أساسيا في حال السماح بالرعي مستقبلًا.