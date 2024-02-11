طريقة تقديم شكوى مكتب العمل السعودي وكيفية التواصل عبر الرقم الموحد

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رياض - احمد صلاح - الخدمات الحكومية سهلت على المواطنين والمقيمين في المملكة السعودية الحصول عليها أكثر من أي وقتٍ مضى، كما أنها وفرت عليهم الوقت والجهد للذهاب للجهات الحكومية، ومن الخدمات الإلكترونية التي تشكل اهتمامًا للمواطنين والمقيمين خدمة تقديم شكوى لمكتب العمل ضد شركة، حيث أتاحتها مكتب العمل السعودي بشكل إلكتروني، وذلك للحفاظ على حقوق الفئات المختلفة، وسوف نوافيكم طريقة تقديم شكوى على شركة في مكتب العمل السعودي من خلال السطور الآتية.

طريقة تقديم شكوى مكتب العمل السعودي

طريقة تقديم شكوى على شركة في مكتب العمل السعودي، حيث أن هذه الخدمة من الوسائل التي تمكن الموظف في المملكة السعودية من خلالها العمل على الحفاظ على حقه، وتتيحها الموارد البشرية من خلال موقعها الإلكتروني، من خلال الخطوات الآتية:

يتطلب من الشخص المتقدم الانتقال إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يتم تسجيل بيانات الدخول المطلوبة بشكل صحيح لإتمام عملية الدخول إلى الموقع.

بعد ذلك يتطلب التوجه إلى قائمة الخدمات الإلكترونية.

من خلالها يتطلب النقر على تقديم شكوى من الدليل السابق.

ينبغي على الموظف المتقدم إدراج جميع البيانات اللازمة ف النموذج الخاص بالشكوى، إصافةً إلى ذلك التأكد من صحة البيانات.

لكي يتمكن المتقدم من تقديم الشكوى الخاصة به يتطلب الضغط على خانة إرسال الطلب.

علمًا بأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سوف تقوم بالتواصل مع المشتكي خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام.

طرق التواصل مكتب العمل للشكاوى

في إطار التعرف على طريقة تقديم شكوى على شركة في مكتب العمل السعودي، حيث تحرص وزارة الموارد الموارد البشرية على توفير العديد من طرق الاتصال، لكي يتمكن المواطنين من تقديم الشكاوى والاستفسارات، وتتمثل طرق التواصل فيما يلي: