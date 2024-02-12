نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير منطقة القصيم يوجّه بتمديد مهرجان الكليجا لمدة 10 أيام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بتمديد مهرجان الكليجا الخامس عشر والمقام بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، لمدة 10 أيام حتى نهاية يوم الثلاثاء 17 شعبان 1445هـ الموافق 27 فبراير 2024م.

ويأتي توجيه أمير منطقة القصيم نظرًا للإقبال المتزايد من الزوار على المهرجان، وتمكين الأسر المنتجة المشاركة بالمهرجان من تسويق منتجاتها من الكليجا بعد أن أسهم المهرجان في فتح نوافذ تسويقية جيدة تعود عليهم بالربح المادي وتعزيز مصادر الدخل للأسر المشاركة.

يشار إلى أن مهرجان الكليجا ببريدة، يشارك فيه قرابة 217 أسرة منتجة مجانًا من الأسر المنتجة من خلال أجنحةٍ خاصة تقدم أنواع الكليجا والأكلات الشعبية وحلوى وعددٍ من المشغولات والحرف اليدوية، التي شهدت إقبالًا من الزوار والمهتمين بالكليجا والفنون الأخرى؛ من داخل وخارج المملكة.