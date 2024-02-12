نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مسام" ينتزع 784 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من فبراير 2024، من انتزاع 784 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها ثلاثة ألغام مضادة للأفراد، و129 لغمًا مضادًا للدبابات، و623 ذخيرة غير منفجرة، و29 عبوة ناسفة.

واستطاع فريق «مسام» نزع 181 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، وفي محافظة الحديدة نزع الفريق 52 ذخيرة غير منفجرة و27 عبوة ناسفة بمديرية الخوخة، وعبوة ناسفة واحدة بمديرية حيس، كما تمكن الفريق في محافظة مأرب من نزع لغم واحد مضاد للدبابات بمديرية الوادي، و120 لغمًا مضادًا للدبابات و370 ذخيرة غير منفجرة بمديرية مأرب، وثلاثة ألغام مضادة للأفراد في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

وفي محافظة تعز تمكن فريق «مسام» من نزع أربعة ألغام مضادة للدبابات وتسع ذخائر غير منفجرة في مديرية باب المندب، ولغم واحد مضاد للدبابات وسبع ذخائر غير منفجرة في مديرية المخاء، ونزع عبوتين ناسفتين بمديرية صبر، وثلاثة ألغام مضادة للدبابات وأربع ذخائر غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة بمديرية ذباب. وبذلك يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» 431 ألفًا و838 لغمًا زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.