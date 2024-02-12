نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم المدينة يُكرم المتميزين ويحتفي بالمدارس حاصدة الجوائز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصف مدير تعليم منطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم الطلاب الحاصلين على الجوائز على المستويين المحلي والدولي بالسفراء لكل أبناء المدينة المنورة، لافتًا إلى أن ما يحققه أبناء طيبة من نجاحات أمر غير مستغرب لما يمتلكونه من حماس في البحث والابتكار والعلم والمعرفة.

وعزا العبد الكريم النجاح الذي حققه الطلاب للدعم والعناية والاهتمام التي توليها القيادة لطلابنا وطالباتنا في كافة المجالات التعليمية، وجهود المعلمين والمعلمات ممن لهم الفضل بعد الله في متابعة الطلاب المتميزين والاهتمام بملكاتهم وقدراتهم الإبداعية، والدور الكبير الذي تقدمه الأسرة وهم شركاء في هذا النجاح.

ووجه العبد الكريم كلمته للطلاب قائلا: «أنتم اليوم على مقاعد الدراسة وغدًا ينتظركم مستقبل مشرق، وأنتم قادة المستقبل»، مؤكدا أن السعودية اليوم رقم صعب على مستوى العالم يتابع العالم نجاحاتها في كافة الصعد تعليمية وغيرها. وقدم العبد الكريم شكره لقسمي (الموهوبين والنشاط الطلابي) على جهودهما في متابعة الأبناء، الأمر الذي مكنهم من تحقيق المنجزات.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها مدير تعليم منطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم في حفل تكريم الطلاب الحاصلين على جوائز على المستوى الوطني والدولي في برامج قسم النشاط الطلابي، الذي شهدته الصالة الثقافية بمبنى الإدارة العامة للتعليم بحي الملك فهد، وحضره كوكبة من مسؤولي التعليم وجمع من الطلاب وأولياء الأمور.

وكان الحفل قد شهد تكريم المتعاونين في النشاط العلمي والمحكمين والمحكمات في أولمبياد اللغة الإنجليزية على مستوى إدارة التعليم، إضافة للمدربين والمدربات المركزيات لمسابقة موهوب، ومسابقة بيبراس، والمدارس الفائزة بأعلى عدد من الميداليات في مسابقة بيبراس وموهوب وبرنامج جلوب البيئي الدولي، كما تضمن التكريم عددا من الطلاب الفائزين في مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية، ومسابقة موهوب، إضافة لبرنامج «اكتشف مسارك»، وبرنامج «ريالي».