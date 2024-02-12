انت الأن تتابع خبر عاجل: موعد إجازة عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية 1445 للطلاب والموظفين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -يبحث العديد من المواطنين السعوديين المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية عن موعد عيد الفطر المبارك لسنة 2024 ميلادي 1445 هجريا وإجازة عيد الفطر، وخاصًة الطلاب والطالبات لأنها فرصة للراحة والأستمتاع بعيد الفطر المبارك، كما أنها لا تعتبر فترة راحة بل مناسبة دينية كبيرة وعظيمة بالنسبة للمسلمين داخل كافة أنحاء العالم، كما أن قرار الإجازة يضم القطاع العام والخاص والمؤسسات، لذلك سوف نتعرف على تفاصيل هذا الموضوع من خلال هذا المقال.

مجلس الوزراء السعودي يحدد موعد عيد الفطر

أصدر مجلس الوزراء السعودى توقعات بمناسبة عيد الفطر المبارك لأن أجازة عيد الفطر من أهم الإجازات الرسمية ويتم بدء الإجازة من يوم العاشر من شهر إبريل لسنة 2024 ميلادي وتمتد هذه الاجازة ما بين ست إلى عشر أيام، والهدف من هذه الاجازة هي احتفال العائلات والتجمعات مع بعضها والاحتفالات بالعيد وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر لجميع المؤسسات الخاصة والعامة.

موعد اجازة العيد للطلاب والمعلمين في السعودية