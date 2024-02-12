خطوات استخراج وثيقة العمل الحر الكترونيًا في المملكة العربية السعودية

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رياض - احمد صلاح - وثيقة العمل الحر تقوم بمنحها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، لكي يستطيع المواطن ممارسة العمل الحر من خلال بوابة العمل الحر، ومدة صلاحية هذه البطاقة تصل إلى عام من تاريخ إصدارها، ولا يوجد أي رسوم لاستخراج هذه الوثيقة حيث يتم استخراجها بالمجان وبسهولة، ويستطيع أي مواطن أن يستفيد من المزايا العديدة التي تحتوي عليها الوثيقة وتجدد بعد انتهائها من خلال بوابة العمل الحر، وسوف نتعرف من خلال دوت الخليج على طريقة استخراج وثيقة العمل الحر وشروط الحصول عليها.

خطوات استخراج وثيقة العمل الحر السعودية

هناك بعض الخطوات التي يجب علينا إتباعها للحصول على بطاقة العمل الحر وهي كما يلي:–

أن يقوم الشخص الذي يرغب في استخراجها بالدخول على بوابة العمل الحر.

القيام بعمل حساب جديد على الموقع.

أن يقوم بتفعيل حساب أبشر.

أن يقوم الشخص المتقدم باختيار البرنامج المناسب له من قائمة البرامج المتاحة على البوابة.

يجب أن يقوم المتقدم بتقديم ما يثبت أهليته لممارسة العمل الحر.

الدخول على نظام نفاذ والبدء في عملية التسجيل في البرنامج.

شروط استخراج بطاقة العمل الحر

هناك شروط معينة تم تحديدها للحصول على وثيقة العمل الحر وهي كما يأتي: –

أن يكون الشخص المتقدم سعودي أو سعودية الجنسية.

يجب أن يكون سن المتقدم ١٨ عامًا هجريًا فما أكثر.

أن يكون لديه حساب مفعل على منصة أبشر السعودية.

مميزات وثيقة العمل الحر