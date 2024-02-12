انت الأن تتابع خبر موعد إجازة يوم التأسيس السعودي 1445 - 2024 القطاعين الخاص والحكومي وأجمل عبارات التهنئة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يرغب العاملين بالمملكة العربية السعودية بكل من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالتعرف على موعد إجازة يوم التأسيس السعودي 1445 – 2024 حيث تقوم المملكة العربية السعودية بمنح الطلاب والعاملين في هذا اليوم إجازة رسمية للاحتفال بالمناسبة والحصول على الراحة، نستعرض لكم فيما يلي موعد أجازة يوم التأسيس السعودي 1445 للعاملين وللطلاب في السعودية، ونستعرض مجموعة من أجمل عبارات تهنئة يوم التأسيس يمكن استخدامها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

من بين المناسبات الوطنية السعودية التي يتم الاحتفال بها بالمملكة العربية السعودية يوم التأسيس وهو يوم تاريخي يشير إلى ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى وبداية عهد الإمام محمد بن سعود بعام 1139 هجريًا، وقد تم تغيير اسم مملك نجد والحجاز في هذا الوقت إلى المملكة العربية السعودية وتم توضيح الهوية للمملكة، وفي هذا العام يتم الاحتفال بيوم التأسيس ليكون موعد إجازة يوم التأسيس السعودي في يوم الخميس الموافق 22 من فبراير 2024، وهو موافق بالتقويم الهجري ليوم 12 من شهر شعبان 1445.

أما عن موعد إجازة يوم التأسيس وفق التقويم الدراسي للعام 1445 فمن المقرر أن يتزامن موعد إجازة يوم التأسيس مع بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني التي تصل مدتها إلى 11 يومًا، ليعود الطلاب للدراسة بالفصل الدراسي الثالث في يوم الأحد 3 مارس 2024 الموافق 22 من شعبان 1445.

عبارات تهنئة يوم التأسيس في السعودية 2024

هناك عدد من الفعاليات المختلفة للاحتفال بيوم التأسيس السعودي من بينها فعاليات المعارض الثقافية وفعاليات العروض الشعبية بالإضافة إلى الألعاب النارية والحفلات الغنائية المختلفة فضلًا عن أبسط الفعاليات والمظاهر للاحتفال بيوم التأسيس وهي نشر أجمل عبارات تهنئة يوم التأسيس السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومن بين أبرز تلك العبارات:

كل عام وبلادنا الحبيبة بخير بمناسبة يوم التأسيس، يومُ فخرٍ واعتزازٍ بتأسيسِ المملكة العربية السعودية.

نهنئ قيادتنا الرشيدة وشعبنا العظيم بمناسبة يوم التأسيس، ذكرى تأسيسِ دولةٍ عظيمةٍ شموخها يملأُ السماء.

مع حلول يوم التأسيس، نحتفلُ بتاريخٍ عريقٍ وحاضرٍ مشرقٍ ومستقبلٍ زاهرٍ بإذن الله.

نفتخرُ بانتمائنا لهذهِ الأرضِ الطيبةِ ونرفعُ رايةَ المملكة العربية السعوديةِ خفاقةً في سماءِ العزِّ والكرامةِ.

معًا نُكملُ مسيرةَ البناءِ والتطورِ ونُعزِّزُ مكتسباتِ الوطنِ ونُحققُ طموحاتِ القيادةِ والشعبِ.

نرفعُ أسمى آياتِ التهنئةِ والتبريكِ لخادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانَ بنِ عبدِ العزيزِ آلِ سعودٍ بمناسبةِ يومِ التأسيسِ.

ندعو اللهَ أنْ يحفظَ خادمَ الحرمينِ الشريفينِ ويمدَّهُ بالصحةِ والعافيةِ والسدادِ.

نشكرُ خادمَ الحرمينِ الشريفينِ علىْ جهودِهِ المباركةِ فيْ خدمةِ الوطنِ والمواطنِ.

كل عام وبلادنا الحبيبة تنعم بالأمن والأمان والاستقرار.

نُعاهدُ الوطنَ علىْ بذلِ كلِّ ما فيْ وسعِنا لخدمتِهِ والارتقاءِ بهِ.

نفتخرُ بانتمائنا لهذهِ الأرضِ الطيبةِ ونُعاهدُ أنفسَنا علىْ مواصلةِ مسيرةِ البناءِ والتطورِ.

هذا وتشهد مدن ومحافظات المملكة العرية السعودية عدد من فعاليات الاحتفال بيوم التأسيس السعودي، حيث تتزين الشوارع بالأعلام الوطنية ويتم إطلاق الألعاب النارية، بالإضافة إلى ذلك تقوم الأسواق المختلفة والمحلات بطرح عدد من العروض كنوع من الاحتفال بهذا اليوم.