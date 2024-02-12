نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج القبول في الحرس الوطني السعودي 1445 برقم الهوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتزايد الاهتمامات حول رابط الاستعلام عن نتائج القبول في الحرس الوطني السعودي لعام 1445، إذ تم فتح باب التسجيل لوظائف الحرس الوطني مؤخرًا مع الإعلان عن شروط التسجيل.

تُعتبر وظائف الحرس الوطني من الوظائف العسكرية المهمة التي توفر مزايا عديدة وتضمن حقوق المتقدم.

تابعوا معنا لمعرفة كيفية الاستعلام عن نتائج القبول في الحرس الوطني السعودي لعام 1445.

كيفية الاستعلام:

1. قم بتسجيل الدخول عبر موقع الحرس الوطني.

2. انتقل إلى الخدمات الإلكترونية.

3. اختر نتائج القبول.

4. أدخل رقم الهوية الوطنية.

5. أضف رمز التحقق.

6. اضغط على أيقونة العرض لعرض النتائج.

شروط القبول:

- يجب أن يكون المتقدم من أصل سعودي من أب وأم سعوديين.

- عمر المتقدم يجب أن لا يقل عن 18 عامًا وأن لا يتجاوز 60 عامًا.

- المتقدم يجب أن يكون مقيمًا دائمًا في السعودية.

- حاصل على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها بتقدير لا يقل عن جيد جدًا.

- يجب أن يتمتع المتقدم بحسن السيرة والسلوك وأن لا يكون محكومًا في قضايا.

- يجب على المتقدم أن يكون في صحة جيدة ويخضع لفحص طبي شامل للتأكد من حالته الصحية.

توقعوا الإعلان عن النتائج خلال الساعات القادمة عبر الموقع الإلكتروني للحرس الوطني.