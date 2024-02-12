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أحمد جودة - القاهرة - "وزارة الداخلية تجيب" على معرفة شروط قرار العفو الملكي للسجناء 1445، سؤال "متى يصدر قرار العفو الملكي؟" هو واحد من الأسئلة التي يتداولها أفراد أسر السجناء في المملكة العربية السعودية، حيث يبحثون عن إجابة شافية حول هذا الأمر يقوم خادم الحرمين الشريفين.

الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإصدار قرارات العفو الملكي بشكل دوري، استنادًا إلى التقارير التي تُصدرها وزارة الداخلية السعودية والمديريات العامة للسجون، وفي هذا المقال، سنوضح الشروط اللازمة لصدور العفو الملكي، ونقدم تفاصيل حول كيفية عملية صدور هذا القرار. تابعونا لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

متى يصدر قرار العفو الملكي 1445

قامت بعض المصادر بتوضيح أنه من المقرر أن يتم صدور قرار العفو الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لجميع من تنطبق عليهم الشروط، وذلك في آخر أيام شهر شعبان وأول أيام شهر رمضان المبارك.

شروط صدور قرار العفو الملكي

ويتم إصدار العفو الملكي وفقا للشروط التي يحددها القانون السعودي ونقوم بتوضيحها فيما يلي:

يجب أن يكون السجين ملتزما بضوابط محددة دون صدور أي مخالفات منه داخل السجن.

يجب أن يكون السجين حسن السير والسلوك داخل السجن وتقوم إدارة السجن بالتأكيد على ذلك.

يجب أن يكون قد أتم نصف العقوبة المحكوم عليه بها.



يجب أن تؤكد إدارة السجن على أن السجين حسن السير والسلوك ويرغب في تصحيح مساره.

يجب أن يراقب السجين بواسطة إدارة السجن وذلك لفترة محددة بعد الإفراج عنه ليتم التأكد من حسن سيره وذلك حفاظا على أمن الوطن.

كيفية التقديم للحصول على العفو الملكي

عملت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية جاهدةً على أن تقوم بتوفير موقع إلكتروني من أجل.

التقديم على العفو الملكي من خلاله، والآن سوف نقوم بتوضيح خطوات التقديم وهي كما يلي:

ادخل على منصة أبشر الإلكترونية من هنا.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على المنصة.

قم باختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

قم باختيار خدمات وزارة الخارجية.

قم بالضغط على أيقونة تقديم طلب عفو ملكي لسجين.

املأ نموذج طلب العفو بالبيانات المطلوبة كاملة كاسم السجين والعقوبة وصلة القرابة به.

قم بإرفاق جميع المستندات اللازمة.

تأكد من صحة البيانات والمستندات المرفقة

وفي النهاية قم بالضغط على تقديم الطلب.