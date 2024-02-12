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أحمد جودة - القاهرة - أخبار سارة للمتقاعدين": وزارة المالية السعودية تحدد موعد صرف رواتب فبراير 1445 مع الزيادة الجديدة

موعد صرف رواتب المتقاعدين في السعودية لشهر فبراير 1445، يهتم المواطنين دائمًا أن يبحثون عن مواعيد صرف الدفعات القادمة، لقد تم صرف مستحقات شهر يناير 2024 منذ أسبوعين فقط، وتمكن الجميع من صرف المستحقات، وفور انتهاء الصرف بدأت عمليات البحث تتزايد مرة أخرى عن موعد صرف الرواتب للشهر المقبل، رغم عدم مرور فترة طويلة على انتهاء الصرف لكن هناك أخبار متداولة على مختلف المواقع والصفحات أن وزارة المالية تعلن عن زيادة جديدة يحصل عليها المستفيدين من معاشات التقاعد

ومن هنا بدء المواطنين يتساءلون عن موعد تطبيق هذا القرار وما صحة تلك الأخبار هل مؤكدة ورسمية أم مجرد شائعات، وخاصة بأن الدفعة القادمة من الرواتب تأتي بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم والتي تهتم فيه الحكومة السعودية بأن ترتفع من قيمة المعاشات والرواتب بمناسبة الشهر الكريم لإدخال الفرحة والسعادة على القلوب، لذا ترقبوا معنا كي نتعرف سويًا على موعد صرف رواتب المتقاعدين في السعودية لشهر فبراير 1445.



موعد صرف رواتب المتقاعدين في السعودية لشهر فبراير 1445



يتم التجهيز بدايةً من اليوم 12 من فبراير لعملية إيداع مستحقات رواتب المتقاعدين لشهر فبراير الجاري، حيث تم الإعلان رسميًا عن صرف الرواتب للمستفيدين يوم الأحد الموافق 25 من فبراير 2024 وتستمر عمليات الصرف حتى نهاية الأسبوع يوم الخميس الموافق 29 من شهر فبراير 2024، كما يتم تحديد قيمة الزيادة الجديدة والإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة.



رابط الاستعلام عن رواتب التقاعد



تحرص الحكومة أن تكون عملية الاستعلام عن المعاشات والرواتب إلكترونية وهذا مراعاة للظروف الصحية للمواطنين لأنهم لا يستطيعون التنقل من مكان إلى آخر للاستعلام والوقوف في قائمة الانتظار فترة طويلة، ولمن يريد معرفة المزيد عن الرواتب عليكم اتباع الخطوات التالية:.

أولًا فتح متصفح البحث الرسمي والتوجه إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية.

اختيار خدمات الأفراد.

ثم الضغط على رواتب المتقاعدين.

تسجيل البيانات المطلوبة رقم الهوية.

رمز التحقق المرئي.

ثم النقر على استعلام لمعرفة كافة التفاصيل.