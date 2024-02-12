انت الأن تتابع خبر أطيب أكلة سعودية على الإطلاق.. مقادير وطريقة عمل الحنيذ السعودي كما يقول الكتاب!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعتبر طبق الحنيذ من أحد الأكلات العربية المشهورة في دول الخليج، حيث يتميز بأنه طبق خالي من البهارات أو النكهات الصناعية، والفكرة في عمل حنيذ اللحم أنهم يطبخ على الحرارة، ويعتبر من الأطباق الرئيسية في الولائم والمناسبات، وسوف نتعلم اليوم كيفية عمله ومقادير هذه الأكلة العربية.
مقادير عمل الحنيذ السعودي
- 8 حبات من البصل.
- ملعقة كبيرة من الزبيب.
- ذبيحة مقطعة إلى أحجام متوسطة.
- 2 ملعقة كبيرة من الكزبرة الطازجة.
- 3 أعواد من القرفة.
- 3 حبات من الحبهان.
- 3 ورات من اللورا.
- 3 حبات من القرنفل.
- 5 معالق كبيرة من الزيت.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- القليل من الفلفل البارد والحار.
- القليل من أعواد المرخ.
- جزء من شحم الذبيحة.
- ملعقة كبيرة من بهارات مدقوقة مشكلة.
- 4 كيلو أرز بسمتي.
طريقة التحضير
- نضع الحطب في الفرن الطيني حتى يشتعل.
- نضع بعضاً من أعواد المرخ على الجمر.
- نضيف على اللحم الملح والقليل من أعواد المرخ، ونكرر تلك العملية بين كل طبقة والثانية حتى تنتهي الكمية لدينا.
- نقوم تغطية الفرن بورق قصدير ويترك لمدة ساعتين.
- نسخن القليل من الزيت في مقلاة على نار هادئة، ونضيف عليهم شرائح البصل ونقوم تقليبها من حين إلى آخر حتى تذبل.
- ثم نضيف إليهم الزعفران والبهارات المدقوقة والملح، ونقلبهم جيداً ثم نتركهم جانباً.
- نقوم بنقع الأرز في ماء دافئ لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
- نضع القليل من شحم الذبيحة في وعاء آخر، ونضيف إليه الكمية الباقية من البصل.
- نضيف شرائح الفلفل والقرفة والحبهان والفلفل الأسود وورق اللورا، إلي المزيج السابق ونقلب جيداً.
- نغمر الخليط بماء مغلي ويضاف إليه الملح والفلفل الحار ويترك لمدة 15 دقيقة.
- نضيف الأرز البسمتي ومزيج البصل والزعفران ويترك على النار لمدة 20 دقيقة آخري.
- نخرج اللحم من الفرن ونتركه ليبرد قليلاً.
- ثم نضيف اللحم فوق الأرز ويقدم للأكل.