انت الأن تتابع خبر أطيب أكلة سعودية على الإطلاق.. مقادير وطريقة عمل الحنيذ السعودي كما يقول الكتاب!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر طبق الحنيذ من أحد الأكلات العربية المشهورة في دول الخليج، حيث يتميز بأنه طبق خالي من البهارات أو النكهات الصناعية، والفكرة في عمل حنيذ اللحم أنهم يطبخ على الحرارة، ويعتبر من الأطباق الرئيسية في الولائم والمناسبات، وسوف نتعلم اليوم كيفية عمله ومقادير هذه الأكلة العربية.

مقادير عمل الحنيذ السعودي

8 حبات من البصل.

ملعقة كبيرة من الزبيب.

ذبيحة مقطعة إلى أحجام متوسطة.

2 ملعقة كبيرة من الكزبرة الطازجة.

3 أعواد من القرفة.

3 حبات من الحبهان.

3 ورات من اللورا.

3 حبات من القرنفل.

5 معالق كبيرة من الزيت.

ملعقة كبيرة من الملح.

القليل من الفلفل البارد والحار.

القليل من أعواد المرخ.

جزء من شحم الذبيحة.

ملعقة كبيرة من بهارات مدقوقة مشكلة.

4 كيلو أرز بسمتي.

طريقة التحضير