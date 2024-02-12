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رياض - احمد صلاح - يُسمح للمقيمين والمواطنين في المملكة العربية السعودية بالاستعلام عن مخالفاتهم المرورية من خلال منصة أبشر أو تطبيق توكلنا، ولكن ماذا عن الزائرين؟، في هذه المقالة سنستعرض كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين في السعودية وكيفية الحصول على تفاصيلها بطريقتين يسيرتين وفي متناول الجميع.

الطريقة الأولى: منصة أبشر

الوصول إلى منصة أبشر:

أدخل منصة أبشر من هنا.

تسجيل الدخول:

رقم الهوية الوطنية: للمواطنين السعوديين

رقم الإقامة: للمقيمين

رقم جواز السفر: للزائرين

اختيار “المرور” من القائمة الرئيسية.

اختيار “الاستعلام عن المخالفات المرورية”.

إدخال رقم جواز السفر.

اختيار “التالي”.

ستظهر قائمة بالمخالفات المرورية إن وجدت.

الطريقة الثانية: تطبيق توكلنا

تحميل تطبيق توكلنا:

متجر التطبيقات: تحميل التطبيق للآيفون من هنا.

متجر جوجل بلاي: رابط تحميله من هنا.

تسجيل الدخول:

رقم جواز السفر.

كود التحقق المرسل إلى رقم الهاتف المُسجل في التأشيرة.

الوصول إلى خدمات المرور:

اختيار “المرور” من القائمة الرئيسية.

اختيار “الاستعلام عن المخالفات المرورية”.

ستظهر قائمة بالمخالفات المرورية إن وجدت.

ملاحظات هامة:

تأكد من إدخال رقم جواز السفر بشكل صحيح.

قد لا تظهر جميع المخالفات على الفور، فانتظر بعض الوقت إذا لم تظهر جميع المخالفات.

يمكنك أيضًا:

دفع المخالفات المرورية من خلال منصة أبشر أو تطبيق توكلنا.

الاعتراض على المخالفات المرورية من خلال منصة أبشر.

التواصل مع إدارة المرور السعودية للحصول على مزيد من المعلومات.

مع هذه المعلومات، ستتمكن من الاستعلام عن مخالفاتك المرورية بسهولة.

نصائح إضافية:

احرص على الالتزام بقواعد المرور لتجنب المخالفات.

تأكد من تجديد رخصة القيادة الخاصة بك قبل انتهاء صلاحيتها.

احمل معك رخصة القيادة ووثائق التأمين عند القيادة.

مع الالتزام بقواعد المرور، ستتمكن من الاستمتاع بتجربة قيادة آمنة في المملكة العربية السعودية.