نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن تأشيرة زيارة برقم الجواز 1445 عبر منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح بإمكان الأفراد الاستعلام عن تأشيرة الزيارة برقم جواز السفر بسهولة عبر المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية، حيث جاء هذا الخيار ضمن جهود المملكة العربية السعودية لتسهيل الخدمات على المواطنين والوافدين.

تشير هذه الخدمة إلى التزام الوزارة برؤيتها المستقبلية لعام 2030.

استعلام عن تأشيرة الزيارة برقم الجواز:

تتيح منصة التأشيرات الإلكترونية الخاصة بوزارة الخارجية السعودية فرصة الاستعلام بسهولة عن تأشيرة الزيارة باستخدام رقم جواز السفر.

يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة موقع وزارة الخارجية السعودية.

2. اختر صفحة "تأشيرات إنجاز".

3. اضغط على الأيقونة المخصصة لتأشيرة الزيارة.

4. أدخل رقم الاستعلام المخصص في المكان المحدد.

5. قم بإدخال رقم جواز السفر بدقة.

6. كتابة الرمز المائي بدقة.

7. انقر على المربع للقيام بالاستعلام.

بهذه الطريقة، ستظهر جميع المعلومات المتعلقة بتأشيرة الزيارة.

يجب الالتزام بشروط وزارة الخارجية السعودية لطلبات الزيارة العائلية، مثل إدخال البيانات باللغة العربية، سداد الرسوم المستحقة، وعدم تقديم الطلبات في أيام الحج والعمرة.

يُشترط أيضًا أن يكون المتقدم حاملًا لتصريح إقامة ساري المفعول وأن تكون الأقارب المزمع زيارتهم من الدرجة الأولى.