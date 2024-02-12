نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يقفل تسجيل التحصيلي 1445 بالمملكة العربية السعودية وموعد فتح التسجيل؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية، خاصة الطلاب وأولياء الأمور، عن تفاصيل حول موعد إغلاق تسجيل اختبار التحصيلي.

يُعد اختبار التحصيلي من أهم الاختبارات التي يقدمها الطلاب الحاصلون على الثانوية العامة، لتأهيلهم للدراسة الجامعية في المملكة العربية السعودية.

يُتيح هذا الاختبار للطلاب التأهيل لمرحلة دراسية جديدة، ويُدير المركز الوطني للقياس والتقويم في المملكة العربية السعودية عمليات التسجيل له، ومن المتوقع إغلاق التسجيل في 12 أبريل 2024.

أما بالنسبة لفترة التسجيل لاختبار التحصيلي 1445، فقد أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية عن مواعيد محددة:

- يبدأ التسجيل للفترة الأولى للذكور في 1 فبراير 2024، وينتهي في 15 مارس 2024.

- بينما يكون التسجيل للإناث في الفترة الأولى متاحًا من 8 فبراير 2024 حتى 15 مارس 2024.

- للفترة الثانية، يفتح التسجيل للذكور في 1 فبراير 2024 ويُغلق في 12 أبريل 2024.

- بينما يكون التسجيل للإناث في الفترة الثانية متاحًا من 8 فبراير 2024 حتى 12 أبريل 2024.

ينتهي التقديم الأولى للذكور في 15 مارس 2024، بينما تبدأ الفترة الثانية للذكور في 8 فبراير 2024.