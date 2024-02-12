انت الأن تتابع خبر تمويل شخصي 10,000 ريال بدون تحويل راتب ميسر حتي 24 شهر... لسداد الديون ومحاربة الغلاء للمتعثرين وأصحاب الرواتب الصغيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسعي شركة مرابحة مرنة من خلال برنامج التمويل الشخصي المتوافق مع الشريعة الإسلامية بصيغة التورق، تقدم لك شركة مرابحة مرنة للتمويل في المملكة العربية السعودية فرصة الحصول على مبلغ يصل إلى 10,000 ريال سعودي بأقساط شهرية منخفضة 583 ريال سعودي وفترة سداد حتي 24 شهر؛ ويتميز هذا البرنامج بسهولة الحصول عليه لجميع الأفراد سواء في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو الخاص ويشترط راتب شهري ميسر للتأهل له، كما أن الإجراءات والتعاملات تتم بكفاءة وسرعة لتلبية رغبات جميع العملاء.

تمويل شخصي من شركة مرابحة مرنة 10000 ريال

برنامج التمويل الشخصي الميسر من شركة مرابحة مرنة للتمويل هو برنامج مصمم لتلبية احتياجات العملاء الراغبين في الحصول على تمويل شخصي وهذه هي بعض الفوائد التي يوفرها هذا البرنامج:

التمويل الشخصي يتبع مبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية.

يمكن للعميل الاستفادة من البرنامج دون الحاجة إلى نقل راتبه الشهري إلى الشركة.

يسمح البرنامج بالحصول على تمويل شخصي بمبالغ تبدأ من 5,000 ريال سعودي.

يمنح البرنامج فرصة الحصول على تمويل شخصي بمبالغ تصل إلى 250 ألف ريال سعودي.

يقدم هامش ربح مغري يرضي جميع العملاء الذين يتقدمون بطلب التمويل.

يتيح البرنامج للعملاء سداد تمويلهم الشخصي دون تحويل راتب على مدى 5 سنوات.

شروط الحصول على قرض شخصي مرنة 10000 ريال

يجب أن يكون الراتب الشهري للموظفين في القطاع الحكومي أو الشركات المعتمدة لدينا على الأقل 3,000 ريال للمواطنين السعوديين و 4,000 ريال للأجانب في القطاعين الحكومي والخاص.

الراتب الشهري للمتقاعدين على الأقل 4,000 ريال.

يشترط أن تكون فترة الخدمة لا تقل عن شهر واحد للقطاع الحكومي وشبه الحكومي و 12 شهراً للقطاع الخاص.

عمر المتقدم لا يقل عن 18 عاماً للقطاع الحكومي و 22 عاماً للقطاع الخاص.

طريقة الحصول على تمويل شخصي مرنة 10000 ريال

للحصول على التمويل الشخصي لابد من اتباع الخطوات التالية: