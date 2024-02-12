تمويل المرأة المهجورة 1445 من بنك التنمية الاجتماعية والشروط والمستندات المطلوبة

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رياض - احمد صلاح - تمويل المرأة المهجورة 1445 من بنك التنمية الاجتماعية يوفر البنك خدمات مصرفية متنوعة للمواطنين، من بينها خدمة تمويل النساء المهجورات دون أي فوائد أو رسوم حيث يحدد البنك معايير خاصة به للتحقق من مدى الحاجة للحصول على القرض بأقساط ميسرة دون أي تكاليف إضافية أو أرباح، ويكون مدة التمويل تصل إلى 5 سنوات، على أن يتم السداد بشكل شهري للبنك، كما أن بنك التنمية يسعى أيضاً لمساعدة المواطنين بتقديم منتجات تمويلية مثل تمويل الأسرة وتمويل كنف وغيرها من المساعدات التي يقدمها البنك بالإضافة إلى تمويل المشاريع الخاصة.

للحصول على تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

الدخول الى موقع بنك التنمية الاجتماعية.

ثم املأ النموذج الخاص بتمويل الأسرة بإدخال البيانات الضرورية

يتم أرفاق الوثائق المطلوبة

ثم إرسال الطلب ليتم مراجعته والرد عليه من قبل البنك.

المستندات المطلوبة للتقديم

للحصول على تمويل للمرأة المهجورة تحتاج إلى تقديم الوثائق التالية:

كشف حساب بنكي يحتوي على تفاصيل آخر ثلاثة أشهر.

نموذج إقرار ذوي العصبة مصدق من بنك التنمية.

نموذج يتطابق مع هوية الشهود في إقرار ذوي العصبة.

نسخة من هوية الكفيل.

تعريف بالراتب للمرأة وكفيلها مصدق من جهة العمل.

نسخة سارية من الهوية الوطنية.

تقديم نسخة من شهادات ميلاد الأبناء.

شهادة أجور موقعة من التأمينات الاجتماعية ولا تتجاوز مدتها 60 يوم.

وثيقة تثبت عدم وجود الزوج.

شروط تمويل المرأة المهجورة

للحصول على تمويل للمرأة المهجورة يجب تلبية الشروط التالية: