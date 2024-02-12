متى يتم ايقاف دعم ساند 1445

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رياض - احمد صلاح - ايقاف دعم ساند 1445 له عدة أسباب تؤدي إلى إسقاط أهلية المستفيد من الحصول على دعم ساند، حيث يتم تقديم الدعم المالي للمواطنين والمواطنات داخل المملكة العربية السعودية ممن يبحثون عن فرص للعمل أو العاطلين عن العمل، ويتم تقديم الدعم لتلك الأفراد ممكن تنطبق عليهم الشروط حتى يتمكنوا من الحصول على عمل جديد، وفي هذا المقال سنتعرف على أسباب أو حالات ايقاف دعم ساند عن المستفيدين من البرنامج، ومما هي شروط الحصول على الدعم وكيفية التحقق عن الأهلية، فتابعوا معنا.

هناك عدة أسباب تؤدي إلى ايقاف دعم ساند، وقد جاءت تلك الأسباب كالتالي:

وفاة المستفيد من دعم ساند.

حصول الفرد الذي يحصل على دعم ساند على عمل أو وظيفة جديدة.

ألا يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية.

سفر المستفيد خارج المملكة.

عدم استيفاء شروط الحصول على دعم ساند.

تعمد عدم الحصول على وظيفة أو عمل بهدف الاستمرار في الحصول على الدعم.

وصول المستفيد لعمر الـ 60 عام، لكن يمكنه التقديم على المعاشات.

شروط الحصول على دعم ساند

حددت هيئة التأمينات الاجتماعية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في من يرغبون بالحصول على دعم ساند، وقد جاءت تلك الشروط كالتالي:

تشترط الجنسية السعودية في المتقدمين.

يجب ألا يزيد عمر المتقدمين عن 60 عام.

لا بد من عدم فصل المتقدم من عمل سابق بسبب سوء سلوكه.

يجب ألا يتمكن مقدم الطلب من الحصول على عمل.

في حال تم ترك العمل، لا بد من مرور 12 شهر قبل التقديم على دعم ساند.

لا بد من الالتزام بحضور دورات برنامج ساند.

كيفية أتحقق من أهلية دعم ساند

يمكنك التحقق من أهلية الحصول على دعم ساند، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: