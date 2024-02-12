سبب تأخير صرف حساب المواطن 1445 الدفعة الـ75 لشهر فبراير

أحمد جودة - القاهرة - سبب تاخير صرف حساب المواطن 1445 الدفعة الـ75 لشهر فبراير

يتسائل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن سبب تاخير صرف حساب المواطن الدفعة 75 الخاصة بشهر فبراير 2024، حيث أنه يتم صرف دعم حساب المواطن في كل يوم 10 من كل شهر ميلادي، ولا يتم تغيير موعد الصرف إلا في حالة مزامنة يوم عطلة في المملكة السعودية، ولهذا تعمل الدولة على تأخير الصرف يوم أو تبكيره على حسب ظروف كل شهر، ومن خلال هذا التقرير سوف نتعرف على كل التفاصيل.

سبب تأخير صرف حساب المواطن

اهتم العديد من المواطنين من مستفيدي دعم حساب المواطن من التعرف على سبب تاخير صرف حساب المواطن الدفعة 75 الخاصة بشهر فبراير 1445، والتي كان من المقرر لها ان يتم صرفها يوم السبت الماضي الموافق 10 فبراير، ولكنه قد تم تأجيلها يوم عن الموعد الأساسي بسبب مزامنة يوم السبت يوم عطلة رسمية في المملكة، ليبدأ صرف الدعم من الأمس الأحد الموافق 11 فبراير 2024.

ما هي شروط اسحقاق حساب المواطن

من الشروط أن يكون المواطن سعودي الجنسية ومقيم بشكل كامل في المملكة العربية السعودية.

كما إنه من اللازم أن لا يكون العمر أقل من 18 عامًا.

من الواجب أن يكون السجل الجنائي يكون نظيف.

من الضروري أن تكون جميع الأوراق وكذلك المستندات التي تطلب خلال التقديم في حالة جيدة.

كما يشترط أن يتم امتلاك الشخص حسابًا بنكيًا في أي بنك يتبع السعودية.

ومن الواجب أن لا يكون الشخص مقيم بدور رعاية خاصة أو حكومية.

الفئات المستفيدة من دعم حساب المواطن