انت الأن تتابع خبر تمويل الأولي الشخصي إيداع 75000 ريال سعودي في محفظتك أونلاين بدون كفيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمويل الأولي الشخصي والذي يأتي من شركة تمويلية وهي الأولي مرخصة من البنك المركزي السعودي وتعتبر من الشركات الرائدة في مجال التمويل في المملكة، حيث توفر خدمات تمويلية متنوعة تناسب احتياجات العملاء وتسهل عليهم الوصول إليها عبر منصاتها الرقمية ولها فروع موزعة في مختلف مناطق المملكة وتجذب العديد من الفئات الراغبة في الحصول على تمويل من تمويل الأولى، وعادة ما يتم صرفها في غضون 7 أيام عمل من طلب المقترض للقرض الشخصي.

كيفية إيداع 75 الف ريال في محفظتك تمويل الأولي

وهذه الشركة إحدى أوائل شركات التمويل في المملكة بشكل عام ولديها قاعدة عملاء كبير في جميع محافظات السعودية، فإذا كنت تبحث عن التمويل الشخصي في السعودية، فإن تمويل الأولي الشخصي يوفر لك هذه الخدمة بسهولة وسرعة فكل ما عليك فعله هو اتباع هذه الخطوات:

افتح موقع شركة الأولى.

ثم اطلع على الشروط المتعلقة بالتمويل في صفحة الموقع.

بعد ذلك انقر على تقدم بالطلب الآن.

ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

أو يمكنك إنشاء حساب جديد إذا لم تكن مسجلًا في الموقع من قبل.

بعد ذلك املأ البيانات اللازمة.

ثم تحقق من صحة بياناتك وتأكيد الطلب.

يجب عليك الانتظار لمدة 10 أيام حتى يتم مراجعة طلبك.

ثم يمكنك التوقيع على العقد الخاص بالتمويل الشخصي وستحصل على التمويل المطلوب خلال 3 أيام من توقيع العقد.

شروط تمويل الأولى الشخصي

وتندرج شركة تمويل الأولي تحت رقابة ساما البنك المركزي السعودي، وتخضع لرقابة خاصة منه وذلك لجميع أنواع التمويل الذي توفره الشركة لجميع العملاء، وقد حددت الشركة عدد من الشروط التي إذا تم توافرها فيستطيع أي عميل التقديم علي تمويل الأولي الشخصي من شركة تمويل الأولي، وشركة الأولى تقدم خدمات تمويلية للمواطنين في المملكة بموجب شروط محددة وهي على النحو التالي:

يجب ألا يتجاوز عمر المتقدم 60 عامًا وألا يقل عن 21 عامًا.

يحق للموظفين والمتقاعدين في المملكة الحصول على هذا التمويل.

يجب أن يكون الراتب الشهري الأدنى للمتقدم لا يقل عن 3400 ريال.

يتم خصم نسبة تصل إلى 45% من راتب المتقدم.

لا يمكن تمويل الأشخاص أثناء فترة تدريبهم على العمل.

يمكنك تسديد الأقساط خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر و 5 سنوات.

يجب أن يكون المتقدم يعمل في إحدى الشركات المعتمدة لدى شركة الأولى.

الحد الأدنى للتمويل من الأولى هو 10 آلاف ريال، والحد الأقصى هو 500 ألف ريال.

بالنسبة للعاملين في القطاع العام يجب أن تكون مدة الخدمة للمتقدم لا تقل عن شهر والقطاع شبه الحكومي 3 أشهر والقطاع الخاص 4 أشهر.

يجب أن يكون المتقدم قادرًا على دفع الأقساط خلال فترة السداد دون توقف.

هل تمويل الأولي يحتاج كفيل؟